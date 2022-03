Una Vita anticipazioni: lacrime ad Acacias, un doppio addio che spiazza tutti

Una Vita anticipazioni. Un doppio doloroso addio per Acacias, due volti amati lasciano la soap opera per sempre. Ecco di chi si tratta

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Susana e Armando lasciano Acacias

Nelle nuove puntate di Una vita, Susana e Armando saranno i protagonisti indiscussi delle prossime puntate della soap iberica. Scopriamo qualcosa di più

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, si parlerà sempre più di una possibile bigamia di Armando Caballero (Antonio Lozano), il marito di Susana (Amparo Fernandez). Tutti i gossip lasceranno infatti pensare che l’uomo abbia contratto un secondo matrimonio (proibito dalla legge spagnola) con una principessa prussiana.

Se seguite le nostre anticipazioni saprete già che tutto avrà origine quando Servante (David V. Muro) metterà Liberto (Jorge Pobes) al corrente del fatto che un cecoslovacco, praticamente identico ad Armando, è diventato il legittimo sposo di una principessa prussiana.

Inizialmente lo stesso Liberto – in accordo con Rosina (Sandra Marchena) – cercherà di nascondere alla zia Susana quello che starà succedendo ma, alla fine, la verità verrà a galla, tant’è che l’ex sarta farà di tutto per mettere a tacere le voci sulle nuove nozze del consorte.

Per far stare tranquilla zia Susana, Rosina e Liberto avevano tentato di ingannarla donandole dei regali e facendole credere che ad inviarli sia stato Armando. Non appena però la pettegola di Acacias ha capito tutto, ha deciso di dirigersi in stazione per partire a cercare risposte dal suo sposo…

Ma casualità vuole che Armando busserà a casa dei due coniugi in cerca della sua amata. Susana comunicherà ad Armando di essere riuscita a mettersi in contatto con la principessa prussiana, che le ha svelato che il matrimonio con lui è stato inscenato soltanto per salvare la sua famiglia da una possibile rappresaglia. Insomma, tutti i personaggi di questa storyline saranno stati coinvolti in un grosso equivoco, che si risolverà in poco tempo.