Una Vita anticipazioni: un nuovo arrivo sconvolge tutto

Una Vita anticipazioni. Un nuovo ingresso fra i personaggi di Acacias scombussolerà tutte le dinamiche precostituite ad Acacias 38. Ecco chi è e cosa succederà

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: arriva Ignacio e scombiglia tutto!

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita i telespettatori avranno modo di conoscere il giovane Ignacio Quiroga Del Campo (Marco Caceres), il nipote combinaguai della cantante Bellita (Maria Gracia).

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita i telespettatori faranno i conti con un new entry nel cast della soap opera iberica. Si tratta del giovane Ignacio Quiroga Del Campo (Marco Caceres), il nipote combinaguai della cantante Bellita (Maria Gracia) che aveva finto la sua morte.

Il giovane fin dalla sua prima apparizione, dovrà vedersela con la diffidenza dello “zio acquisito” José Miguel Dominguez (Manuel Bandera), che non vedrà di buon occhio alcuni suoi atteggiamenti.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete già che Ignacio si presenterà all’improvviso ad Acacias e dichiarerà di essere il figlio di Candelaria, la sorella di Bellita con cui quest’ultima ha interrotto i rapporti quando Ignacio era ancora un neonato. La cantante infatti non ha mai visto il nipote, fino a quando lui non ha bussato alla sua porta.

Da un lato Ignacio riuscirà a farsi accogliere in casa Dominguez, sottolineando di essere arrivato in città per iscriversi alla facoltà di medicina, dall’altro José Miguel chiederà in più circostanze a Bellita per quale ragione ha litigato tanti anni prima con la sorella ma la Del Campo scoppierà a piangere ogni volta che si introdurrà l’argomento e per l’uomo sarà impossibile scovare a fondo la verità.

Nei prossimi episodi di Una Vita scopriremo maggiori informazioni su Ignacio e lo faremo grazie all’occhio attento e vigile di Josè Miguel. Il marito di Bellita infatti scoprirà che, invece di andare all’università, Ignacio passa la maggior parte del tempo a bere e ad intrattenersi con “signorine di facili costumi” in una taverna.

D’accordo con Bellita, che vorrà dare un’ulteriore possibilità al parente, il Dominguez Senior si impegnerà dunque a stare accanto al Quiroga affinché assolva i suoi doveri da studente e soprattutto eviti di comportarsi da donnaiolo.