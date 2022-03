Anticipazioni Beautiful: torna Stephanie Forrester? Spoiler clamoroso

Anticipazioni nuove puntate americane di Beautiful. Notizia bomba: Stefanie Forrester pronta a tornare nella soap? Ecco cosa succederà

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane di Beautiful.

Beautiful anticipazioni dall’America: Stephanie Forrester potrebbe tornare…

Nei prossimi episodi in onda in America sta per accadere l’impossibile. I fan della soap opera saranno estasiati di rivedere nel piccolo schermo Susan Flannery rivestire i panni di Stephanie Forrester.

Secondo le nuove rivelazioni sulle prossime puntate che andranno in onda in America, Beautiful, il produttore della soap Casey Kasprzyk ha annunciato che l’interprete dell’iconica matriarca, Susan Flannery, sarà presto ospite di Bold Live, lo speciale settimanale che lui conduce su YouTube nel canale ufficiale di Beautiful.

In questo canale Youtube inoltre da qualche mese sono partite le repliche vintage dello show (grazie alla programmazione di tre episodi al giorno, la carrellata di puntate storiche è arrivata all’inizio della terza stagione della soap).

Indubbiamente ancora non è nota la data in cui la Flannery tornerà ufficialmente a parlare di Beautiful, trasmissione nella quale non è più tornata dalla morte del suo personaggio se non come “voce fuori campo” (quando, in occasione delle sue più recenti nozze con Ridge Forrester, Brooke si è convinta di aver sentito le parole della defunta suocera provenire dal suo ritratto).

Stephanie non tornerà solo nello speciale su YouTube o come voce narrante, infatti in concomitanza con il 35° anniversario di Beautiful, nel corso delle puntate saranno inseriti diversi flashback riguardanti Stephanie, che accompagneranno il percorso all’episodio speciale dedicato a Brooke Logan Forrester e di cui vi avevamo parlato qualche giorno fa.

Quello della matriarca, dunque, non sarà un vero e proprio ritorno. Casey Kasprzyk ha rivelato inoltre che il rinnovo biennale e la puntata speciale su Brooke non sono la notizia bomba che, come va ripetendo da settimane, cambierà radicalmente Beautiful influenzandone le vicende negli anni a venire.

Certo, un inaspettato ritorno di Stephanie sarebbe forse l’unica vera notizia bomba che potrebbe sorprendere il pubblico, ma la Flannery ha sempre ribadito che l’addio a Beautiful è definitivo. Solo qualche anno fa l’attrice aveva spiegato i motivi ufficiali del suo ritiro, spiegando che, vivendo fuori Los Angeles, era diventato pesante, anche per ovvi motivi anagrafici, dover vivere in un albergo cinque giorni a settimana per poter partecipare alle riprese sul set.