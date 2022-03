Come copiare la gonna tartan di Federica Pellegrini per un look vincente

Un film biografico, “Underwater”, uscito a gennaio, il ruolo da giurata ad Italia’s Got Talent iniziato nel 2019, innumerevoli medaglie d’oro e primati che il mondo ci invidia. Di Federica Pellegrini oggi però vediamo l’outfit, soffermandoci sulla gonna tartan che adoriamo.

Sono molte le star che puntano su outfit rock nella vita reale per poi postarli sui propri social facendo il pieno di like. La gonna di Federica infatti non è passata inosservata e, visto che il tartan è stato riproposto dai più prestigiosi stilisti del mondo nelle collezioni autunno – inverno, è una buona idea copiarlo per i nostri look.

Faremo comunque attenzione ai prezzi perché di spese in questo periodo ne abbiamo fin troppe ma non vogliamo rinunciare allo stile!

La gonna tartan di Federica Pellegrini è il capo che ti serve per essere sempre giovane

Il tessuto è antico ma è come e con cosa si abbina un capo a distinguere un outfit di successo da un totale fallimento. Con un brand come Shein, se si è incerte, partire con una gonna blu e verde bottiglia in lana plissettata è la scelta più sensata visto che costa solo 12 euro.

Lunga e morbida, la gonna in tartan verde, bianco e rosso di Max&Co. in vendita su Zalando (159,99 euro) saprà convincere anche chi non ama totalmente le proprie gambe. La regola resta quella di abbinare qualcosa di molto semplice come fa la campionessa azzurra che opta per una giacca in pelle nera ed un bodi dallo scollo profondo a V ma molto basic.

Con il modello di Parosh su Farfetch si sale un po’ di prezzo che però è attualmente scontato del 50% quindi si trova a 185 euro. Anche in questo caso si tratta di una gonna plissettata, il motivo è tartan rosso e nero, a vita alta, si chiude lateralmente con un bottone nero discreto. Da portare con anfibi e stivaletti in pelle nera.

Lontana dalle paillettes che si vedono in tv (per Jessica Selassié al Gf Vip e per lei ad Italia’s got Talent) come è normale che sia nel programma dove siede al tavolo dei giurati, nella vita di tutti i giorni Federica sbaraglia la concorrenza mostrandosi con outfit rock intramontabili.

Mentre per Valentina Ferragni l’ispirazione era dovuta ai jeans chiari, per Federica Pellegrini il mood pur essendo ugualmente casual è decisamente più rock.

Silvia Zanchi