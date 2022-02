Anticipazioni Beautiful: colpo di scena, amara verità su Brooke

Anticipazioni Beautiful dall’America. Grandi colpi di scena, sbuca tutta la verità su Brooke. Ecco cosa è successo

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane. Secondo gli spoiler delle prossime puntate Brooke non passerà dei momenti d’oro e tutta la verità sbuca fuori.

Beautiful anticipazioni americane: tutta la verità su Brooke

Secondo le nuove anticipazioni e spoiler proveniente dall’America, Brooke Logan non passerà dei momenti sereni. Steffy Forrester Finnegan sarà infatti intenta a trovare le prove sul tradimento di Brooke Forrester ai danni di papà Ridge

Come ben sapete, Brooke e Steffy sono due personaggi controversi e spesso diametralmente opposti. Secondo le ultime rivelazioni sulle puntate andate in onda in America la ragazza e il fratello Thomas incaricheranno Charlie Webber di recuperare i filmati del sistema di sicurezza di casa della matrigna, scoprendo effettivamente che, la sera dell’ultimo dell’anno, Deacon Sharpe è entrato dalla porta… salvo uscirne solo la mattina dopo!

Inoltre per volontà della Logan, Ridge non ha rivelato ai figli della recente ricaduta della moglie nell’alcol proprio l’ultima notte dell’anno, ma che qualcosa non vada nella donna è ormai evidente a tutti. I due fratelli, dunque, riterranno di averne trovato il motivo: Brooke ha tradito il padre con l’odiato ed ex marito Deacon Sharpe.

In particolare per Steffy non è solo un nuovo esempio della disonestà della matrigna nei confronti di Ridge, ma anche l’occasione di aprire gli occhi al genitore e riportarlo da mamma Taylor Hayes. La psichiatra, infatti, non riesce ancora a lasciarsi del tutto alle spalle quella vita felice che la sua “apparente morte” ha bruscamente interrotto molti anni fa.

Pur avendo espresso alla figlia il desiderio di non voler trascorrere la seconda metà della propria esistenza nei rimpianti e nella nostalgia, l’insistenza di Steffy la spinge a non lasciar andare quel passato. Quale miglior occasione del tradimento di Brooke ai danni di Ridge?