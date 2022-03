Crea il tuo outfit equilibrato tra maschile e femminile a base di tulle

Tra il fluido ed il faceto siamo sempre pronte ad abbinare il tulle, uno dei tessuti più femminili di sempre, a capi maschili, decisi e casual. L’idea, inizialmente esclusiva delle cantanti punk – rock, spopola da tempo tra le fashion addicted ed anche tra chi vuole rinnovare il solito outfit camicia bianca e blu jeans. Vediamo cosa comprare per look da star.

Una cintura con la fibbia importante come fulcro, una camicia oversize che faccia quasi da abito, gioielli sottili e tacchi alti, a tutto ciò va aggiunta una gonna in tulle impalpabile, delicata e che sia in contrasto con una giacca da uomo a completare quello che sappiamo essere uno stile da copertina. Non è stato inventato ieri, è vero, ma cambiano i colori, i modi e nel frattempo cresce la voglia di mostrare ogni lato del proprio carattere perché siamo donne, sì, e questo oggi significa essere caratterialmente un mix di ogni genere ed anche di più.

Per molte è un tessuto odioso ma non per questo va evitato come la peste. Iniziare in punta di piedi con però un bel paio di sneakers al posto delle solite décolleté ed indossare una gonna in tulle semitrasparente a completamento di un abito oche faccia da strato esterno alla gonna a ruota, potrebbe aprire un mondo nuovo.

Look di gonna in tulle e maglia rubata dall’armadio di lui? Provare per credere

Lasciarsi andare alle novità, sperimentare nuovi trend, inventare di punto in bianco abbinamenti che stupiscano, restando però fedeli alla propria personalità, è del tutto normale per chi vive, mangia e respira moda ma lo è certamente meno per altre donne.

La gonna lunga in tulle bluette di Beauut (su Asos Design è scontata a 38,99 euro) è un ottimo modo per iniziare. Meglio prediligere scarpe basse in questo caso ed una maglia da uomo con scollo a V, pochi accessori ed un blazer doppiopetto.

Diversa dal solito, la gonna in tulle di Shein ha foglie in similpelle applicate in file verticali ordinate ma in movimento. Quindi è coprente nei punti giusti e trasparente da mezza coscia in giù. Una camicia bianca over anche qui farà la differenza.

Disponibile in quattro varianti di colore (grigio, nero, bordeaux e carta da zucchero), la gonna in tulle morbido di Lace & Beads si trova su Zalando a 38,99 euro. L’idea qui è quella di accostarla ad un gilet da uomo e terminare con una cintura sottile in pelle nera o argento.

Di Esprit, il modello Embroid lungo e bianco puro di Esprit Collection è ricamato con greche floreali e cade dritto. Una blusa attillata a contrasto è la soluzione giusta ma saranno gli accessori a richiamare “lui” come un orologio xxl o un Panama di Borsalino. Costa 99,99 euro.

Con cifre contenute si possono quindi trovare bellissime giacche primaverili e, come abbiamo visto, anche gonne in tulle scenografiche. Bisogna partire con quelle più facili e fare, come nella vita, uno step alla volta. Fare il passo più lungo della gamba (o del portafoglio) è sempre un errore.

Silvia Zanchi