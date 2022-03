Scopri le spalle come Antonella Elia per un look mozzafiato senza tempo

By

Un po’ come Anita Ekberg – che però era dentro la fontana ed il cui abito era nero – Antonella Elia posa, con sfondo la fontana di Trevi, in una versione colorata e frizzante con un abito senza spalline dall’animo retrò. Vediamo come copiare l’outfit dell’opinionista de La Pupa e il Secchione Show.

Sulla sua pagina Instagram bastano tre nomi per far capire chi sia Antonella Elia ovvero quelli dei tre mostri sacri della televisione italiana con i quali ha avuto l’onore ed il privilegio di lavorare in passato: Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Nella sua nuova veste su Italia Uno la si può vedere nel reality di Pupe e Secchioni ogni martedì sera più pungente e schietta che mai.

Oggi vediamo come mostrare le spalle ed il collo con stile, grazie ad abiti senza tempo che si possano indossare anche in una serata speciale, senza bisogno di essere damigelle al matrimonio delle amiche o ad una cena di gala.

Non serve essere un’attrice per sentirsi star! Copiamo il look di Antonella Elia

A Roma sembra tutto più bello ma, in questo caso bisogna dire che sono azzeccati sia il binomio fucsia – rosso che è tra le tendenze internazionali dallo scorso autunno, sia il taglio dell’abito postato dalla conduttrice nei social tre giorni fa.

Per chi è riluttante al rosso fuoco, c’è un colore più tenue proposto da Lace & Beads a soli 103,99 euro su Asos. Il verde salvia (rilanciato nell’estate 2021) è reso ancor più grazioso dal bustino con stecche in evidenza e dal tulle che ricopre la gonna a ruota. Da provare, soprattutto con l’abbronzatura giusta.

Il rosso è più scuro, ricorda la ciliegia, ed anche se abbassate ci sono – una sorta – di spalline ma il vestito di Self-Portrait (379 euro su Farfetch) è da fiaba moderna. Con un sandalo a tacco alto come quello scelto da Antonella (il modello classico di Saint Laurent a 725 euro sarà perfetto) l’outfit è presto fatto. Il corpetto con ruches ed il fiocco lo rendono ancor più romantico mentre lo scollo a V sulla schiena conferisce un tocco di sensualità.

Nel classico nero, l’abito a bustier di Marella è interamente in satin ed ha la gonna dritta. Lo spacco laterale sul davanti si fa notare ma non troppo e la cintura in gros grain ricorda le star del passato. Costa 249 euro sul sito ufficiale del brand.

Barbara d’Urso punta su una reinterpretazione del passato attraverso i tessuti del suo completo, Antonella Elia lo fa invece con il taglio dell’abito firmato Gabriele Fiorucci.

Silvia Zanchi