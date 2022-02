Beautiful anticipazioni: cambia tutto, colpi di scena in arrivo

“Non mi è permesso parlare della trama, ma lasciatemi dire che tra due mesi, Beautiful non sarà più lo stesso“, ha svelato in anteprima il produttore di Beautiful che, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto e quindi (almeno per il momento) non ha fornito ulteriori anticipazioni su quello che succederà.

Del resto, però, non sarebbe la prima volta che la soap opera americana regalerebbe un vero e proprio cambiamento radicale, dato che già in passato ci sono stati un bel po’ di episodi che hanno sancito una svolta tra il vecchio e il nuovo Beautiful.

“C’è qualcosa di veramente grande che sta per accadere”, ha aggiunto ancora il produttore della soap opera a stelle e strisce, ammettendo che vorrebbe tanto poterlo anticipare e confidare ai numerosi fan che seguono Beautiful in tutto il mondo, ma per il momento non è ancora possibile.