Anticipazioni Beautiful: l’assurda richiesta di Steffy a Ridge

By

Anticipazioni puntate americane di Beautiful. Steffy chiede a suo padre Ridge di prendere una decisione importante e che gli cambierà la vita. Scopriamo insieme di cosa si tratta

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di tutte le puntate di Beautiful americane. Secondo le nuove trame Steffy fa una richiesta a Ridge: riguarda Brooke!

Beautiful anticipazioni: Steffy fa una particolare richiesta a suo padre Ridge

Secondo le nuove anticipazioni che provengono dall’America, sappiamo per certo che Steffy Forrester avrà una grande richiesta da fare a suo padre Ridge. La donna, infatti, vorrebbe che il padre lasciasse Brooke per ritornare con la madre Taylor. Ma scopriamo più nel dettaglio come si articolerà la vicenda.

Nelle nuove anticipazioni che provengono dall’America i protagonisti indiscussi saranno i tradimenti e conseguenti cuori spezzati. In particolare, quello di Ridge. Se avete seguito le nostre anticipazioni americane saprete già che Brooke ha tradito il coniuge con l’ex Deacon. Ma andiamo per step.

Brooke rimarrà sbalordita quando apprenderà che Taylor ha scoperto del suo tradimento. La donna, a questo punto, accuserà Hayes di aver intenzione di mettere gli occhi addosso a Ridge.

LEGGI ANCHE –> Beautiful anticipazioni: tradimenti, fraintendimenti e amori a rischio

Parole che non turberanno l’animo della dottoressa, la quale ribadirà che se non si fosse avvicinata troppo al padre di Hope tutto questo non sarebbe mai successo.

Nel frattempo Steffy deciderà di affrontare Hope. La donna, infatti, sarà furiosa con la sorellastra per aver usato Douglas affinché mantenesse il segreto della nonna.

Sheila, invece, godrà di un momento di estrema felicità perché che ha scoperto che Brooke ha tradito Ridge con Deacon. Carter deciderà di fare una visita a Taylor, alla quale darà tutto il suo sostegno e le rivelerà di essere felice che Logan abbia mostrato la sua vera natura.