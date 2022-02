Le mini bag sono la tendenza 2022! Come acquistarle a meno di € 10?

Le mini bag sono senza dubbio la tendenza del 2022. Da indossare di giorno, al club o al ristorante, l’importante è che siano mini! Ma quali modelli acquistare? E soprattutto, come scegliere la mini bag giusta sotto i € 10? Leggilo qui, su CheDonna!

Le tendenze cambiano continuamente, e stare al passo con i tempi inizia ad essere difficile sotto molti punti di vista. Uno in particolare? Il lato economico! Secondo i big della moda noi amanti del fashion dovremmo fare shopping ogni mese alla ricerca del capo più IN del momento. Ma così facendo rischieremmo di finire al verde! E come ovviare a questo problema? Con questa guida di stile targata CheDonna, che oggi vi spiegherà come acquistare le borse più giuste del momento, spendendo meno di € 10!

Ogni donna ha il proprio “tallone d’Achille”: chi ama le scarpe, chi i gioielli, chi invece ha una passione sfrenata per le borse.

Ne vorremmo avere tantissime, di tutti i modelli e colori possibili. In più i brand di lusso non fanno che creare modelli sempre nuovi, incrementando le nostre passioni, finendo per svuotarci del tutto i portafogli.

Come fare per rimanere al passo con le tendenze, possedere i modelli all’ultima moda senza però finire al lastrico?

Sono due le vie da seguire: la prima è quella di studiare le tendenze, informarsi e scegliere ciò che più rientra nel nostro stile, la seconda è cercare i modelli più convenienti in commercio!

Oggi infatti parleremo di una nuova tendenza in fatto di borse, e di come riuscire a farla nostra senza spendere una fortuna!

Siete pronte a scoprire come fare? Leggiamolo insieme!

Mini bag che passione: l’ultima tendenza in fatto di borse, tua a meno di € 10!

Come avete capito l’ultima tendenza in fatto di borse è quella delle mini bag, ossia borse piccolissime, da portare a mano o a tracolla. Da indossare in qualunque momento della giornata: di giorno, di sera, o per un aperitivo in centro. La cosa fondamentale è che la nostra borsa “principale” sia quella mini! Ma quale scegliere? E come abbinarla!

Partiamo da un concetto chiave: la borsa più trendy per l’anno 2022 è sicuramente la mini bag.

Grandi brand come Jacquemus, Bottega Veneta, Gucci e Yves Saint Laurent hanno puntato le loro intere collezioni sulle borse piccole. Minuscoli accessori di lusso da indossare con leggerezza e consapevolezza. Un gioielli da indossare ogni giorno.

Ovviamente le borse piccole hanno un limite: quello della capienza. Ma non è un problema! Gli stilisti hanno risolto anche questo dilemma. Se hai necessità di avere sempre con te tanti oggetti la soluzione è quella di indossare due borse! Una grande modello shopping dove conservare tutto il necessario, e una più piccola, da portare a tracolla.

Come abbinarla? La mini bag sta bene veramente su tutto:

camicia oversize di cotone, jeans boyfriend, sneakers colorata e mini bag abbinata

giacca e pantalone per l’ufficio, da accessoriare con una borsa piccola a tracolla

minidress arricciato sui fianchi, stivale cuissardes e mini bag, questa volta da portare a mano.

Come dire: la mini bag è la borsa da avere assolutamente, perché sta “veramente” bene su tutto.

Ma veniamo all’ostacolo principale: la nostra economia. Come fare per avere questa borsa di tendenza senza necessariamente spendere un patrimonio? Facile: con SheIn!

Ho selezionato per voi un modello di mini bag perfetta per ogni situazione:

nera tessuto effetto coccodrillo

doppia tasca

piccola catena nera come accessorio

tracolla lunga oro a forma di catena.

E come se non bastasse questa mini borsa ha un altro aspetto positivo: il costo! Potete farla vostra a soli € 7,50. Un sogno!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista principale la mini bag.

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, società e tanto altro!