“Non hanno concluso niente”: Thomas Markle contro Harry e Meghan

Nel suo podcast, Thomas Markle continua ad attaccare Harry e Meghan. Il padre dell’attrice continua a sparare a zero su di lei.

Il motivo di tutto questo rancore nei confronti della figlia? I motivi si sprecano: Thomas Markle è stato tagliato fuori dalla vita di Meghan e non ha mai potuto vedere i suoi nipoti, ma non finisce qui.

Come si sa, Meghan Markle ha mantenuto dei rapporti d’affetto familiare soltanto con sua madre Doria Ragland, che accompagna Meghan letteralmente ovunque durante gli eventi ufficiali.

Tutti gli altri membri della sua famiglia, cioè il padre Thomas, il fratellastro Thomas Jr e la sorellastra Samantha Markle sono stati ritenuti “imbarazzanti” e “fatti fuori”.

Non contenta di aver semplicemente tagliato i ponti con la maggior parte dei suoi parenti più stretti, Meghan ha continuato a parlare di loro in molte occasioni, soprattutto durante la famigerata intervista a Oprah Winfrey del Marzo 2021.

In particolare Meghan ha affermato di considerare sua sorella praticamente un’estranea e di non essere mai stata sostenuta in alcun modo dalla famiglia nel corso della sua vita.

Le cose non stanno esattamente così, tanto che Samantha Markle ha denunciato Meghan per diffamazione. Mentre la figlia porta avanti la sua battaglia legale personale, Thomas Markle ha deciso di passare al contrattacco a modo suo, e lo ha fatto aprendo un canale youtube.

“Harry e Meghan non hanno concluso niente”, parola di Thomas Markle

Il podcast del signor Markle è solo alla sua seconda puntata, ma rispetto alla prima si vedono già delle consistenti differenze. A non cambiare però è il costante atteggiamento critico di Thomas contro sua figlia.

Si potrebbe facilmente pensare che Thomas Markle utilizzi argomentazioni personali mentre si scaglia contro sua figlia e il “marito pel di carota” (parole sue).

Pare invece che Thomas Markle, quasi ottantenne ma parecchio vispo, sia ben informato sulle vicende personali e professionali della figlia.

Evidentemente il padre di Meghan ha provato la stessa incredulità di milioni di altre persone quando si è reso conto che Harry e Meghan hanno avviato contemporaneamente molti progetti.

Ognuno di questi progetti ha delle sue peculiarità e un suo scopo, ma si tratta di progetti e di impegni molto differenti tra loro. Per gestire la crescente pressione professionale, Harry e Meghan hanno fondato un impero sfruttando un paradiso fiscale americano, ma pare non stia funzionando comunque.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, infatti, sono molto in ritardo su diversi progetti e alcuni di essi in pratica non sono mai partiti anche dopo essere stati annunciati. È il caso, in particolare, del podcast di Archewell, che sembrava essere stato un completo fallimento.

Ora sembra che i Duchi abbiano deciso di andare avanti e che abbiano organizzato la cena segreta con Eugenie per coinvolgere la Principessa nel progetto. La mossa della figlia di Andrea è molto rischiosa, ma le potrebbe servire per vendicarsi di suo padre!

Come ha commentato Thomas Markle tutto questo fumo che però sembra aver prodotto pochissimo arrosto? Con un’osservazione molto neutra e poco polemica, ma che coglie dritto nel punto del problema. “Harry e Meghan non hanno concluso nulla di quello che hanno iniziato. No, non mi viene in mente proprio niente” ha affermato il signor Markle scuotendo la testa.

Nel frattempo, la Regina Elisabetta sorrideva da una foto incorniciata poggiata su un mobile dietro la scrivania a cui Markle stava parlando. Di certo alla Regina non farà piacere essere tirata in mezzo a queste beghe familiari. Ha già le sue e le bastano sicuramente!

