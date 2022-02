Perché Meghan si nasconde? La verità sulla cena segreta con Eugenie

Perché Meghan Markle era alla cena “segreta” con Eugenie ma non si mostra in pubblico da un po’? Qual è la verità dietro questa manovra? Ecco cosa sta accadendo negli Stati Uniti mentre la monarchia britannica barcolla.

Eugenie e Beatrice di York sono le due figlie del Principe Andrea e le nipoti femmine più famose della Regina Elisabetta, che le adora. Eugenie è sempre andata molto d’accordo con Harry, quindi il fatto che sia andata a trovare il cugino negli Stati Uniti può aver senso. Molti misteri però avvolgono la cena segreta tra Meghan e Eugenie.

Anche se ormai non sono in molti a ricordarlo, quando entrò nella Royal Family, Meghan Markle non ebbe un buon rapporto con le donne Windsor.

Solo la Regina, sempre al di sopra di ogni critica, fu eccezionalmente garbata e gentile nei suoi confronti.

Secondo le voci che si rincorsero all’epoca e non si sono mai spente fino a oggi, Meghan e Kate ebbero uno screzio proprio nel giorno del matrimonio di Harry e Meghan.

Dal canto suo Camilla la definì immediatamente come una persona “destabilizzante” e pare che tra le due non ci sia mai stato buon sangue.

Eugenie e Beatrice di York erano candidate a diventare le migliori amiche di Meghan giacché erano sempre state le cugine preferite di Harry. A quanto pare però Meghan fece di tutto per boicottare il rapporto con loro e in particolare con Eugenie.

Perché adesso le due escono fuori a cena?

Il piano dietro alla cena “segreta” di Meghan e Eugenie

La principessa Eugenie di York e suo marito sono partiti recentemente per una vacanza negli Stati Uniti. Dal momento che Eugenie e suo marito non fanno parte dei “Working Royals”, cioè non hanno doveri verso la Corona, hanno tenuto il viaggio segreto.

I due si sono semplicemente imbarcati su un’aereo di linea insieme al loro piccolo August (nato nel 2021) e hanno raggiunto l’altra parte dell’Oceano Atlantico come una coppia normale.

Il mondo si è accorto del viaggio privato della Principessa solo quando sono comparse le fotografie di Harry e Eugenie insieme al Super Bowl.

I due non hanno mai tolto la mascherina mentre erano sugli spalti e non erano in compagnia di Meghan, che per una volta ha lasciato il fianco di suo marito al quale è sempre costantemente abbarbicata.

Qualcuno ipotizzava che Beatrice fosse stata inviata dalla Regina per convincere Harry a volare in Inghilterra per il Giubileo di Platino. Il Principe è ovviamente stato inviato insieme a sua moglie ma ha montato un’enorme polemica su chi dovesse pagare per la sicurezza sua e della sua famiglia.

Dal momento che non si è ancora trovato un accordo, allo stato attuale delle cose la presenza di Harry è ancora in forse ed Eugenie sembrava la persona giusta per fare da mediatrice.

Alcune domande però erano rimaste senza risposta: perché Meghan non era con Harry ed Eugenie al Superbowl? I più maligni hanno pensato che Eugenie avesse davvero poca voglia di vedere la moglie di Harry.

Non si può dimenticare infatti che Harry e Meghan annunciarono alla Regina che Meghan era incinta (e lo fecero anche chiaramente capire alla stampa) proprio durante il matrimonio di Eugenie.

Tutti pensarono che fosse una manovra di Meghen per rubare la scena e, con ogni probabilità, dovette pensarlo anche la sposa.

La Principessa invece deve aver deciso di passare sopra a quella gravissima mancanza di rispetto. Poche ore dopo il superbowl, infatti, Harry, Meghan, Eugenie e John sono stati “avvistati” a cena in un ristorante di Los Angeles.

Dal momento che i quattro avevano scelto di sedere davanti a una finestra con le tende aperte è davvero molto difficile credere che Harry e Meghan volessero davvero la privacy che avevano sempre affermato di desiderare.

I reporter e i fotografi hanno testimoniato che tra le due coppie c’era una perfetta armonia e che tutti sembravano molto tranquilli e molto sereni, complice anche il fatto che non avessero i bambini con loro.

Perché Meghan non è andata al Super Bowl? Probabilmente la scelta fa parte della trasformazione di Harry in un “Principe Americano”, che va a guardare il principale evento sportivo dell’anno americano insieme alla sua nobilissima cugina inglese.

Meghan però non poteva perdere l’occasione di farsi vedere (e soprattutto farsi immortalare) insieme ai due importanti ospiti di Harry. La Duchessa si ostina a utilizzare il suo titolo anche se non ha alcun valore negli Stati Uniti, quindi ha assoluta necessità di farsi fotografare insieme a coloro che hanno un titolo nobiliare degno di nota.

Cosa significa tutto questo? Probabilmente che Eugenie è davvero una 007 al servizio della Regina e che la “cena con paparazzi” fosse uno dei prezzi che Eugenie ha dovuto pagare per “ammorbidire” Meghan nella speranza che Harry torni in Inghilterra, con o senza di lei.

