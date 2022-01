Dopo l’incredibile flop del podcast di Harry e Meghan sulla piattaforma Spotify, sembra che l’importante azienda abbia preso in mano la situazione, facendo (figurativamente) fuori Harry…ecco quale sarà il futuro del podcast di Harry e Meghan.

Il podcast di Harry e Meghan incentrato sulla loro vita è stato sorprendentemente un grande flop e ora Spotify è costretta a leccarsi le ferite e a pensare a come rimediare al disastro. Ecco la pensata della nota piattaforma di streaming musicale.

Harry e Meghan: le novità sul loro podcast

Spotify è giunto a una conclusione sul futuro del podcast della ex coppia reale. Pare, infatti, che il colosso dello streaming abbia scelto di eliminare Harry dallo show e lasciare esclusivamente Meghan sotto i riflettori.

Questa scelta drastica è dovuta al mancato rispetto, da parte della coppia, degli accordi presi con la piattaforma di streaming. I due infatti avrebbero registrato solo un episodio di quelli pattuiti (insieme agli amici James Corden e Elton John), dopo essere stati pagati ben 22 milioni di dollari.

Spotify ha deciso quindi di sottrarre a Harry e Meghan il controllo sul podcast, imponendo dei produttori interni in grado di controllare l’effettiva realizzazione dei podcast. Una figura davvero misera per la ex coppia reale che, tra l’altro, non si riunirà tanto presto con la Royal Family britannica. I Royals hanno infatti chiesto loro di inviare un semplice videomessaggio per commemorare la morte del principe Filippo senza presentarsi personalmente.

L’idea di Spotify sarebbe quella di sfruttare il marchio Archewell Audio, creato dai due ex royal, per rilanciare il podcast in versione femminile, dando voce a donne “di alto profilo”.

L’idea è sembrata piacere ai duchi, anche se il fatto di non disporre di completa libertà d’azione sul podcast li ha indisposti parecchio. Ma d’altro canto, chi è causa del suo mal…