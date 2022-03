La Principessa Eugenie spacca la famiglia reale (e c’entra Harry)

By

La Principessa Eugenie realizzerà un podcast con cui prenderà le distanza da suo padre: cosa c’entra Harry in tutto questo?

Eugenie di York è una delle due figlie del Duca di York, il Principe Andrea, e di Sarah Ferguson, la moglie da cui Andrea divorziò.

Legatissima alla propria famiglia ma soprattutto alla Regina Elisabetta, Eugenia è famosa per essere stata molto affezionata al cugino Harry.

Anche se Eugenia ha il titolo nobiliare di Principessa, a differenza di altri suoi cugini privati di questo titolo, ha un lavoro normalissimo ed è una donna moderna.

La Principessa si è anche recentemente sposata e ha messo al mondo il piccolo August. Da quando è diventata madre la sua popolarità è cresciuta ulteriormente, ma suo padre la stava rovinando.

Tutta la famiglia di Andrea, infatti, ha subito un contraccolpo non indifferente per lo scandalo sessuale in cui Andrea è stato trascinato per oltre due anni.

Proprio per punire suo padre pare che Eugenia abbia deciso di seguire l’esempio di Harry e Meghan e far sentire la sua voce. Letteralmente.

Il podcast della Principessa Eugenie contro il Principe Andrea (e con l’aiuto di Harry)

Come ormai è risaputo in tutto il mondo, il Principe Andrea è stato accusato di violenza sessuale su una donna minorenne. Il reato, che si sarebbe verificato oltre 20 anni fa, è stato denunciato da Virginia Giuffre, una donna americana coinvolta in un traffico sessuale dal miliardario Jeffrey Epstein.

Si temeva che il Duca di York sarebbe stato il primo membro della Famiglia Reale a doversi presentare in tribunale e a doversi esporre al giudizio della legge di uno stato straniero.

A livello di immagine si sarebbe trattato di un vero disastro per la Famiglia Reale britannica, che ha sempre fatto della sua altissima moralità la base del suo diritto a regnare sul Regno Unito.

Fortunatamente i soldi possono tutto e Andrea è riuscito ad evitare di comparire davanti al giudice, e di testimoniare in propria difesa. I milioni di sterline versati da Andrea (o dalla Regina a suo nome) sono stati devoluti a un’associazione contro la violenza sulle donne.

Com’è comprensibile Eugenie si è rifiutata di parlare con suo padre per oltre un mese dopo che lo scandalo aveva colpito la famiglia. Non sappiamo cosa abbia deciso di fare Beatrice, l’altra figlia di Sarah e Andrea, ma di certo la sua reazione non dev’essere stata diversa.

A livello ufficiale però la Principessa Eugenia non ha mai attaccato suo padre, preferendo semplicemente chiudersi in un silenzio molto regale.

Dalle voci che si stanno rincorrendo nelle ultime settimane, però, la Principessa Eugenie ha deciso di lanciare un podcast. Si tratta di un video o di un file audio diffuso tramite le piattaforme di streaming, in cui la Principessa parlerà della moderna schiavitù delle donne.

Molto probabilmente Eugenie affronterà il tema della violenza sulle donne in maniera molto ampia, ma non si può fare a meno di pensare che voglia colpire suo padre. La “tratta” delle ragazze di cui anche il Principe Andrea avrebbe approfittato anni fa, infatti, è considerata una vera e propria forma di schiavitù sessuale, quindi rientra a pieno titolo nel tema del podcast.

Conoscendo questi retroscena oggi è anche molto semplice spiegare la presenza di Eguenie e suo marito negli States. Eugenie infatti è comparsa a Montecito apparentemente senza motivo alcune settimane fa.

La Principessa ha assistito al super bowl insieme al cugino Harry e ha partecipato a una cena “segreta” di famiglia insieme a Harry e Meghan.

Dal momento che Meghan e Eugenie avevano un pessimo rapporto quando erano in Inghilterra, c’era da chiedersi quale fosse il vero motivo dietro l’incontro.

Oggi si potrebbe spiegare con grande facilità: Eugenie potrebbe aver chiesto la collaborazione di Harry e Meghan per realizzare il suo podcast. Del resto, la violenza contro le donne è un argomento molto caro al cuore di Meghan, ma è anche legato alla sua famiglia.

Come dimenticare infatti, dato che Meghan lo ricorda in continuazione, che sua madre è discendente di schiavi africani.

Si potrebbe leggere la cosa anche da un’altra prospettiva: costretti a mettersi alacremente al lavoro per onorare i loro contratti milionari con Spotify, i Sussex potrebbero aver chiesto la partecipazione di Eugenie.

I tre quindi potrebbero riunirsi per realizzare una nuova puntata dello sfortunato podcast di Harry e Meghan. Eugenie potrebbe essere stata “cortesemente invitata” dalla Regina a collaborare al progetto per ripulire la monarchia e la famiglia York dallo scandalo di Andrea.

Per il bene della famiglia, Eugenie avrebbe potuto decidere di volare in America e sopportare Meghan per un paio di settimane. Una vera Principessa.

Chi può dire quale sia la verità? Ad ogni modo, lo scopriremo presto!

