Il trucco occhi semplice e di classe per sembrare più giovane ogni giorno

Esiste un trucco occhi per nascondere le rughe? Sì, e le parole chiave sono semplicità, minimalismo e … eyeliner!

Dai 40 anni in poi la pelle del viso comincia a svuotarsi e raggrinzirsi. Il motivo di questo cambiamento della texture è la minor produzione di collagene da parte dell’organismo. Ecco allora che compaiono le prime rughe, soprattutto sugli occhi: impariamo a nasconderle con il make up!

Le prime rughe che compaiono intorno agli occhi interessano principalmente la palpebra e le cosiddette “zampe di gallina”, che però intaccano la compattezza del contorno occhi e vanno gestite con un appropriato uso di creme antirughe.

Per quanto riguarda invece le piccole grinze che si formano sulla palpebra, invece, è possibile intervenire con il make up per minimizzarle. Non si tratta di cambiamenti drastici nella nostra beauty routine, ma di introdurre nelle nostre abitudini piccoli gesti che faranno ringiovanire il nostro sguardo ogni giorno.

Uno dei primi passi da compiere quando si tratta di truccare la palpebra minimizzando le rughe consiste nello scegliere un trucco minimal, puntando principalmente su prodotti matte e toni neutri.

Il motivo è che gli ombretti luminosi e con glitter (soprattutto con glitter di grandi dimensioni) tendono ad accentuare e mettere in evidenza le rughe e le piccole grinze della palpebra, quindi da una certa età in poi diventano sconsigliabili.

Un mito da sfatare invece è che dopo i 50 anni si debba rinunciare completamente all’eyeliner. Esiste invece un modo molto intelligente di indossarlo, che nasconderà le rughe anziché accentuarle.

Il trucco occhi per nascondere le rughe ogni giorno

Il motivo per cui può essere controproducente utilizzare l’eyeliner su una palpebra non più perfettamente tesa è che sarà sempre più difficile tracciare una linea dritta e precisa.

Per rimediare a questo inconveniente esistono diverse strategie ma di certo la più efficace è l’utilizzo del primer e, possibilmente, del primer colorato.

Il primer occhi, infatti, è in grado di riempire i piccoli solchi che si creano sulla palpebra e anche di appianare le piccole rientranze della pelle che rendono al superficie della palpebra rugosa e disomogenea.

Scegliere un primer colorato ci aiuterà a correggere le discromie della zona occhi. Si tratta di un passaggio fondamentale nella realizzazione di una base trucco perfetta per la pelle matura, poiché una pelle più omogenea dal punto di vista cromatico appare più giovane.

Per quanto riguarda invece il trucco occhi base della palpebra il consiglio è di utilizzare un prodotto opaco in polvere sottilissima che sia il più simile possibile al colore della palpebra.

In questo modo si otterrà una palpebra estremamente omogenea, quasi disegnata, sulla quale sarà molto semplice creare dei delicati giochi di chiaroscuri utilizzando un ombretto leggermente più scuro sull’angolo esterno degli occhi.

Il segreto di un trucco occhi naturale e anti age sta nella scelta dei colori giusti sulla base del sottotono della pelle.

Un sottotono caldo sarà esaltato da colori caldi come i marroni con corpose note di arancio o addirittura il color pesca. Un sottotono freddo sarà invece meravigliosamente esaltato dal rosa antico e da marroni con una leggera punta di viola.

Se hai qualche dubbio su come individuare il sottotono della tua pelle ti rimandiamo all’utilissima guida di Chedonna al sottotono: in pochi secondi avrai una risposta certa!

Il pennello ideale per applicare i prodotti in polvere sulla pelle è utilizzare pennelli a goccia dalle setole morbide e naturali.

Terminata l’applicazione dell’ombretto passiamo a capire come applicare l’eyeliner. Il consiglio è di tracciare sempre una linea molto sottile, evitando di appesantire l’occhio con una linea troppo spessa.

Il nero dell’eyeliner riuscirà perfettamente nello scopo di nascondere le piccole grinze che si sviluppano lungo la rima ciliare. Anche se il winged eyeliner è sicuramente lo stile più adatto a un make up elegante e minimalista, non bisogna necessariamente limitarsi ad esso.

C’è sempre la possibilità di prendere ispirazione dai trend più attuali adattandoli al proprio stile e alla forma dei propri occhi!

Via libera quindi a linee leggermente più spesse e ali molto lunghe, a patto che siano sempre in armonia con la forma dei nostri occhi e del nostro viso.

Per quanto riguarda le ciglia, invece, il consiglio è di evitare le ciglia finte limitandosi a utilizzare il mascara. In questo modo si enfatizzerà l’effetto super naturale, elegante e poco appariscente che è fondamentale per un daily make up.

Seguendo i consigli giusti è possibile ottenere risultati davvero professionali, in grado di mettere davvero in evidenza le ciglia e dare profondità allo sguardo!