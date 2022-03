Il padre di Meghan Markle apre un canale Youtube: è guerra con i Sussex

Il padre di Meghan Markle su Youtube continua la guerra che da anni porta avanti contro sua figlia e il Principe Harry: cosa ha detto finora?

Thomas Markle non ha affatto deposto le armi. Il padre di Meghan continua a mettere in imbarazzo la figlia fin dal 2018, l’anno in cui decise di farsi fotografare dai paparazzi prima del Royal Wedding. Ma perché il padre di Meghan è arrivato a questo punto?

Chiunque si sia informato in passato sulla storia personale di Meghan Markle prima che l’attrice sposasse Harry è rimasto sicuramente un po’ confuso.

Da quanto si sa, infatti, Meghan Markle è nata dal secondo matrimonio di Thomas Markle, un uomo bianco e facoltoso che aveva avuto già due figli dal precedente matrimonio.

Dal primo matrimonio di Thomas Markle sono nati Thomas Markle Jr (che recentemente è stato invitato al GF VIP Australia nella speranza che facesse rivelazioni piccanti su Meghan) e Samantha Markle.

Samantha, nata nel 1967, è una donna dal carattere molto forte che da anni vive su una sedia a rotelle perché ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla.

Fin da quando ha sposato Harry, Meghan ha sempre affermato di avere pochissimi rapporti con la sua famiglia di origine e di essere estremamente legata solo alla madre Doria Ragland, un’insegnante di yoga afro americana.

Inoltre Meghan ha sempre raccontato di essere stata una ragazza piuttosto povera, che andava alle audizioni con un’automobile malandata e che veniva portata dai genitori in “ristoranti economici” a mangiare insalate da 4 Dollari.

Secondo la famiglia si tratta di enormi bugie, e questo è il motivo per cui Thomas Markle ha aperto il suo canale.

Thomas Markle su Youtube per smascherare le bugie di Meghan

A difendere la sua famiglia dalla versione dei fatti data da Meghan ci ha pensato in tempi molto recenti Samantha Markle, che ha denunciato la sua sorellastra. Il padre di Meghan ha quindi deciso di schierarsi apertamente accanto a Samantha attraverso i social.

Per farlo Thomas Markle ha aperto un canale youtube dal titolo “Remarkable Friendship” cioè “Amicizia Illustre”.

Basterebbe soltanto leggere il titolo per capire che lo scopo di Thomas Markle nell’aprire questo canale è guadagnare il più possibile parlando (male) della figlia e monetizzando con le visualizzazioni di Youtube.

A collaborare costantemente con il signor Markle sarà il fotografo che scattò le fotografie incriminate, quelle in cui il padre della sposa si preparava alla cerimonia provandosi un completo elegante nonostante il fatto che l’uomo non avesse ricevuto alcun invito.

La versione ufficiale dei fatti era che le fotografie fossero state “rubate” dal paparazzo Karl Larsen ma in breve tempo si fece strada l’ipotesi che Markle si fosse messo d’accordo con il fotografo per creare uno scoop su misura.

I due evidentemente si sono trovati molto bene a lavorare insieme e hanno deciso di continuare a farlo su base stabile, fondando e gestendo insieme un canale Youtube che è partito letteralmente “col botto”.

Le prime dichiarazioni di Thomas infatti non potrebbero essere più provocatorie. “Ho provato per quasi quattro anni a incontrare mia figlia e suo marito peldicarota in tribunale, faccia a faccia. E da quattro anni cerco di incontrare i miei nipoti” ha detto davanti alle telecamere.

Si tratta di un attacco personale non solo a Meghan ma anche a Harry: per molti commentatori l’utilizzo della parola “Ginger” , che è il nomignolo con cui in Inghilterra si indicano le persone rosse di capelli, è stato offensivo e non era affatto necessario.

Le persone rosse di capelli, infatti, nel Regno Unito vengono spesso bersagliate con scherzi e prese in giro che rasentano il bullismo, quindi molti pensano che Thomas Markle abbia deciso di essere volutamente offensivo con Harry.

A quanto pare i legali di Harry e Meghan hanno già ricevuto l’ordine di monitorare costantemente ciò che Thomas Markle e Karl Larsen diranno sulla coppia. È chiaro che gli avvocati saranno a caccia di qualsiasi piccolo dettaglio che i Sussex potrebbero utilizzare per ritorcere le accuse di diffamazione contro Samantha e Thomas.

La faida familiare, come ha titolato il Sun, è più aperta che mai!

