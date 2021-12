Meghan Marke e le bugie sull’insalata: il padre sbotta e rivela tutto

L’insalata per Meghan Markle è un alimento che non deve mai mancare nella dieta quotidiana. Attentissima all’alimentazione e molto salutista, la Duchessa ha però fatto una “gaffe” imperdonabile (secondo suo padre).

Thomas Markle da tempo non ha più alcun tipo di rapporto con sua figlia Meghan. I due avrebbero rotto completamente al tempo del Royal Wedding, quando Meghan si rifiutò categoricamente di invitare suo padre alle celebrazioni.

Da allora, però, di tanto in tanto Meghan Markle e suo padre hanno dei veri e propri scontri mediatici. Uno dei più recenti è nato per motivi apparentemente ridicoli e, in particolare, per un’insalata da 5 Dollari.

“L’insalata di Sizzler, che costava 5 Dollari o meno” ha scritto Meghan qualche mese fa, era uno degli alimenti a cui era più abituata da bambina.

L’ex attrice ha citato questo particolare della sua vita in una sua lettera destinata Nancy Pelosi, speaker della Casa Bianca ed esponente di spicco della politica degli Stati Uniti.

Nella lettera Meghan chiedeva alla classe politica americana di concedere più ferie retribuite ai neo genitori, in modo che potessero passare più tempo con i propri bambini. Meghan aveva avuto modo di riflettere sull’argomento dopo la nascita di Lilibet Diana. La Duchessa si è chiesta quante donne negli States erano state fortunate come lei, che aveva potuto dedicarsi alla bambina a tempo pieno nei primi mesi di vita.

Cosa c’entra l’insalata? Secondo Thomas Markle non c’entra niente, ed è anche una pietosa bugia.

Thomas Markle contro Meghan Markle: la guerra dell’insalata

Nella lettera inviata a Nancy Pelosi l’ex attrice americana aveva voluto citare l’abitudine della sua famiglia di pranzare da Sizzler in quanto ristorante particolarmente economico.

Lo scopo di Meghan era quindi di mettere in luce il fatto che anche le famiglie benestanti possono attraversare un momento di difficoltà economica quando nascono i figli.

Forte di questa “dura” esperienza, Meghan Markle ha affermato di sentirsi particolarmente vicina alle famiglie economicamente in difficoltà.

Il problema è che Thomas Markle, che per i pranzi da Sizzler (e per qualsiasi altra spesa di Meghan) aveva pagato di tasca propria, ha dato una versione differente della storia.

“Non ha mai, mai, mai dovuto preoccuparsi di qualcosa del genere nella sua vita” ha affermato Thomas Markle ai media statunitensi. “Abbiamo frequentato i migliori ristoranti della città e anche Sizzler, certo, perché era economico. Ma non abbiamo mai dovuto racimolare soldi per arrivare a mangiare un’insalata” ha continuato il padre della Markle, deciso a smentire punto per punto tutte le affermazioni della figlia.

“Aveva l’insalata, ma ha anche mangiato a sazietà. Se ha ordinato un’insalata è perché ne aveva voglia” ha concluso Thomas Markle.

Qual è la versione dei fatti che corrisponde a verità? Potrebbe essere difficile stabilirlo, ma bisogna anche ammettere che la famiglia di Meghan Markle è sempre stata piuttosto benestante.

Thomas Markle Senior è stato per anni direttore della fotografia e tecnico delle luci di grande fama a Hollywood, quindi di certo non conduceva una vita indigente. Inoltre, i figli maggiori dell’uomo hanno anche affermato in passato che suo padre avesse un debole per Meghan, e che in più di un’occasione avesse finanziato i suoi tentativi di sfondare nel mondo del cinema. Ne deriva che, anche se certamente non navigavano nell’oro, i Markle non erano “costretti” ad andare in un ristorante dove un’insalata si pagava 4.99 Dollari.

Per quale motivo Meghan avrebbe quindi raccontato una cosa del genere? Probabilmente l’ex attrice ha voluto sottolineare ancora una volta il suo status di donna del popolo che è arrivata con le sue sole forze al top della notorietà e ai massimi livelli della società americana, fino a sposare un Principe.