Meghan Markle sbugiardata: ecco perché non può più tornare indietro

La sorella di Meghan Markle ha fatto causa all’attrice per diffamazione. Secondo la donna la Duchessa sta costruendo un castello di bugie, ma quale sarebbe il suo scopo?

Quando il mondo si è accorto dell’esistenza di Meghan Markle, cioè nel giorno in cui è stato annunciato il suo fidanzamento con Harry, Samantha Markle sapeva che le cose sarebbero presto degenerate.

Samantha è una dei figli che il padre di Meghan, Thomas Markle Senior, ha avuto dal primo matrimonio. La donna è malata di sclerosi multipla dal 2008 ma da sempre conduce una vita molto attiva.

Da quando Meghan ha interrotto i rapporti con la famiglia di origine (tranne che con sua madre) Samantha è sempre stata molto critica nei confronti di Meghan, alla quale ha addirittura dedicato un libro di memorie.

Si può capire cosa Samantha pensi di sua sorella direttamente dal titolo: “Memorie della sorella di una Principessa arrivista”.

Se Samantha ha sempre avuto il dente avvelenato per come Meghan ha dipinto la sua famiglia e trattato suo padre, all’inizio del 2021 c’è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Dopo l’intervista a Oprah Winfrey la sorella di Meghan ha deciso di denunciare l’attrice e lo ha fatto esponendo con la massima precisione non solo le bugie che Meghan ha raccontato negli ultimi anni, ma anche i motivi che la spingono a mentire.

Perché Meghan Markle mente, secondo sua sorella

Da quando è entrata a far parte della Famiglia Reale, e fin dal suo ingresso in chiesa, Meghan Markle ha deciso di interpretare la parte della Cenerentola moderna: una giovane donna determinata ma povera e sola che riesce ad arrivare al castello del Principe con le sue sole forze.

Nei mesi successivi al matrimonio e soprattutto nel momento in cui è uscita dalla Famiglia Reale Britannica, però, Meghan ha cominciato a raccontare storie che Samantha Markle ha trovato false e insopportabili.

Per fare un esempio, Meghan ha affermato di essere stata povera durante le gioventù, tanto povera da andare a mangiare spesso in ristoranti economici insieme alla sua famiglia.

Sia il padre Thomas sia Samantha Markle hanno però smentito con forza questa versione dei fatti. In particolare Thomas ha affermato di aver pagato per gli studi di Meghan in scuole prestigiose e che a tutti i suoi figli non è mai mancato nulla.

Successivamente, in una lettera che Meghan afferma di aver scritto per proteggere Harry Meghan ha affermato di non frequentare Samantha e che le due praticamente non si conoscono.

Per Samantha Markle questa è stata una bugia intollerabile: a dimostrare il fatto che le due in passato sono state molto amiche sono arrivate le fotografie in cui Meghan abbracciava Samantha ed entrambe sembravano estremamente serene.

Per quale motivo Meghan sta facendo tutto questo, meritandosi una denuncia per diffamazione da parte di Samantha Markle?

Secondo la donna la storia strappalacrime che Meghan sta costruendo intorno a se stessa e alla sua famiglia di origine serve a conquistare la simpatia del pubblico, prima di quello inglese e oggi di quello americano.

Esattamente come è accaduto per le accuse di razzismo ai danni della Famiglia Reale Britannica, Meghan è sospettata di dipingersi sempre come vittima degli eventi e di persone crudeli che la circondano e che cercano di boicottare la sua vita.

Samantha Markle si è spinta ancora oltre, facendo comprendere che non ha alcun interesse a recuperare il rapporto con Meghan. Secondo Samantha Meghan Markle è una narcisista senza speranza, a cui interessa soltanto manipolare la verità e gli altri per ottenere il proprio tornaconto.

Anche se Samantha Markle di certo non è una psicologa e quindi di certo non può fare una diagnosi clinica per sua sorella, bisogna dire che i comportamenti di un narcisista donna possono essere considerati molto simili rispetto a quelli di Meghan.

