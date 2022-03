Gf Vip 6: gli outfit per la finale di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Nella puntata finale Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno stupito tutti con i loro splendidi outfit: ecco come erano vestite.

È calato il sipario sul Grande Fratello Vip 6 con la vittoria della principessa di origini etiopi Jessica Selassié mentre l’attore Davide Silvestri si è piazzato secondo. Terzo si è classificato l’enologo ed esperto di cucina Barù.

Una finale scoppiettante è stata quella che ha visto ieri sera tutti i vipponi abbondonare la casa del Grande Fratello, che ha spento le luci fino al prossimo settembre come ha rivelato sul finale Alfonso Signorini.

Al fianco del conduttore in questi lunghi 6 mesi ci sono sempre state le due fedeli opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, e anche per la finale hanno stupito tutti con i loro outfit da favola: ecco come erano vestite.

Ecco gli outfit per la finale di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Belle, anzi bellissime entrambe per la puntata finale del Grande Fratello Vip 6. Anche ieri sera le due opinioniste non si sono di certo smentite con due outfit pazzeschi e perfetti per l’occasione.

Entrambe le queen del salotto di Alfonso Signorini hanno strizzato l’occhio alla primavera con colori pastello e il linea con la stagione più mite che sta per arrivare. Un tocco di luce ma sempre con grande eleganza, dunque, è quello che hanno portato nello studio di Cinecittà sia l’ex gieffina che la moglie di Paolo Bonolis.

Andiamo allora a scoprire gli outfit da favola che hanno esibito per la finale del Grande Fratello Vip 6 le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Partiamo stavolta da Sonia Bruganelli che ha davvero esagerato con un abito stratosferico di Gucci in pizzo floreale con lamè del valore di 6500,00 euro. La metà superiore dell’abito in rosa pastello, mentre quella inferiore in nero. Non solo, la gonna lunga presentava uno profondo spacco per un effetto davvero sensuale.

A completare questo fantastico look glam un paio di decolleté di Casadei, il marchio di calzature che l’accompagna da sempre, in rosa a riprendere la parte superiore dell’abito. Il risultato eccezionale.

E ora scopriamo cosa ha indossato per la finale l’altrettanto stupenda Adriana Volpe. In un abito lungo in tessuto satin e color glicine la conduttrice si è davvero superata. Il lungo abito monospalla presentava anch’esso un profondo spacco sulla gonna. Ad evidenziare il punto vita poi c’era anche una cintura gioiello.

Anche in questa occasione la statuaria Adriana ha optato per il brand di abiti da cerimonia 100% Made in Italy Fabiana Ferri, che ha già indossato moltissime altre volte nel corso del programma, facendo ancora centro. Scarpe da fatina glitterate argento a completare il tutto.

Tra fuochi d’artificio e coriandoli finali si è conclusa così anche questa edizione del Grande Fratello Vip 6 e ora non resta che attendere fino a settembre per rivedere accendersi le luci della casa più spiata d’italia.