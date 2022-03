Non sopporti più l’odore di chiuso in casa? Ecco come fare

Scopri come combattere in modo definitivo l’odore di chiuso in casa. Le mosse vincenti che ti torneranno utili.

L’odore di chiuso in casa è parecchio spiacevole, sopratutto perché il più delle volte risulta davvero difficile da contrastare. Per fortuna ci sono diverse piccole strategie che, una volta attuate, possono eliminare il problema alla base e riportare la casa o la stanza in cui si presenta il problema a profumare.

Ecco quindi le mosse che dovresti compiere se anche tu hai un simile problema e sei stufa di continuare a vivere con l’odore di chiuso.

Odore di chiuso in casa: da cosa dipende e come sconfiggerlo

La prima cosa da fare quando si ha un problema di odore di chiuso è quello di capirne la causa. In alcuni casi, la puzza potrebbe essere dovuta alla formazione di muffa. In tal caso, ovviamente, la prima cosa da fare sarà quella di eliminarne ogni traccia. E, solo dopo, procedere con il problema del cattivo odore.

In determinati casi, invece, l’odore di chiuso può dipendere da mobili vecchi, libri o giornali antichi etc… In questo caso, dopo averli fatti arieggiare si potranno pulire con del bicarbonato, eliminando ogni traccia di polvere e di sporco. Ovviamente qualora trovassi della muffa o tracce di umidità sui mobili, resta la regola di prendersene cura ancor prima di preoccuparsi del cattivo odore.

Fatto ciò, per far si che la tua stanza o l’intera casa tornino a profumare, puoi affidarti a dei prodotti naturali in grado di fare la differenza.

Il bicarbonato di sodio

Questo prodotto che non manca mai in nessuna casa è ricco di proprietà e si presta a diversi utilizzi.

Tra i tanti c’è quella di assorbire gli odori ed in particolare quelli sgradevoli. Mescolarlo con dell’acqua e spruzzando nelle zone in cui si sente cattivo odore risolverà il problema. Basta, infatti, farlo agire per qualche ora e ripulire tutto lasciando le finestre aperte però un po’.

L’aceto di riso

Se l’odore di chiuso è un mix di tanti odori e si trova in cucina o in prossimità della stessa si può far bollire dell’aceto in una pentola. Ti basterà aggiungere qualche goccia di olio essenziale e l’odore cattivo andrà via in poco tempi. Anche in questo caso dovrai ovviamente aprire le finestre e far arieggiare per bene.

Le candele profumate

Se hai ospiti improvvisi e ti manca il tempo per mettere a punto le dritte appena elencate, puoi sempre far uso di candele profumate. Posizionate nei punti strategici, ovvero dove si sente maggiormente l’odore di chiuso, riuscirai a camuffare il tutto in modo semplice ed immediato, donando alla tua casa il profumo che desideri. Una tecnica simile a quella per profumare i cassetti.

Usando questi semplici trucchi, eliminare l’odore di chiuso in casa sarà più semplice che mai e ti consentirà di godere di un ambiente salubre e piacevole da vivere. Uno in cui accogliere i tuoi ospiti con orgoglio e senza l’ansia di dover provvedere a nascondere odori scomodi. Il tutto senza spendere soldi ma affidandoti semplicemente ai prodotti di cui disponi a casa. Semplice, no?