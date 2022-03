Vuoi una pelle senza rughe? Ecco come dovresti pulire il viso

By

Il segreto per avere una pelle senza rughe è partire dalla pulizia del viso. Ma come farla nel modo giusto? Te lo diciamo noi.

Tutte noi siamo solite pulire il viso ogni giorno e questo va benissimo. Ma come sempre, nel magico mondo della beauty routine, quello che va fatto merita di essere fatto bene. Perchè? Altrimenti ci aspetterà una vita fatta di rughe e pentimento.

Partiamo da un presupposto molto semplice. Sulla superficie della nostra pelle si depositano e accumulano tre ordini di sostanze: tutte le molecole aggressive provenienti dall’ambiente, quelle prodotte dal nostro organismo (tra cui il sebo ad esempio) e poi il make up e i residui di creme – e prodotti vari – che applichiamo sul viso frequentemente.

Queste sostanze ostruiscono i pori, creano irritazioni e allergie, danno luogo a impurità e non consentono alla pelle di “ripararsi” durante il riposo notturno. La conseguenza? Una pelle opaca, spenta e invecchiata.

Qui quindi entra in ballo la pulizia del viso: durante la detersione andiamo a eliminare tutte queste sostanze, comprese le cellule morte e in fase di distacco, responsabili dell’aspetto opaco del viso.

Quindi è facilmente comprensibile quanto una pulizia della pelle del viso accurata possa giocare un ruolo di fondamentale importanza nella nostra lotta quotidiana contro le rughe.

Avrai però notato una cosa: anche se lavi benissimo il viso la sera, usi creme, sieri, passi tanto tempo a detergere, al mattino quando ti svegli, la tua pelle è molto meno luminosa rispetto alla sera. Niente paura: è normalissimo.

Questo accade perché durante la notte la pelle rinnova le cellule, produce oli naturali e noi tendiamo a sudare. Ecco perchè la skin care mattutina è fondamentale e deve essere eseguita al meglio. Ma come si effettua una pulizia del viso profonda, finalizzata ad avere una pelle senza rughe? Te lo diciamo noi.

Ecco come effettuare la pulizia del viso per non avere rughe

Il primo segreto è fare attenzione alla temperature dell’acqua. Sì, sappiamo benissimo che durante le stagioni fredde la skin care arriva subito dopo che abbiamo abbandonato il nostro accogliente letto ed il nostro caldissimo, rassicurante e sempre utile migliore amico (meglio conosciuto come piumone). Quindi cosa facciamo? Apriamo il rubinetto e lasciamo uscire l’acqua caldissima.

Sbagliatissimo: questo già di per sè potrebbe però risultare dannoso per la nostra pelle. Il motivo risiede nel fatto che, nonostante la piacevole sensazione, l’acqua troppo calda può andare a interferire con gli oli protettivi della pelle, facendola seccare e, di conseguenza, portando alla produzione di sebo. Questo non significa che dobbiamo usare l’acqua gelata, ma almeno tiepida: la vita è fatta di compromessi.

Altro errore molto comune in cui ricadiamo spesso è il fatto di non lavarci le mani prima di sciacquare il viso. Questo è uno sbaglio gravissimo: pulire il volto con le mani non lavate significa trasmettere i batteri da una parte all’altra del corpo. Ed ovviamente questo, a sua volta, dà vita alle famose impurità di cui parlavamo sopra.

A questo punto, passiamo alla fatidica domanda: in quale ordine pulisci il tuo viso? Se è quello che ti stiamo per dire, lo stai facendo nel modo giusto, altrimenti, ti consigliamo di rivalutare la sua skin care. Il primo step è detergere, il secondo è tonificare ed il terzo è idratare. Dobbiamo fare dunque rispettare la corretta sequenza se non vogliamo danneggiare la nostra pelle.

Infine, per una corretta pulizia del viso è fondamentale utilizzare i prodotti giusti. Ecco perché è importante trovare il detergente migliore per noi (dipende molto dal nostro tipo di pelle, quindi non possiamo fare un discorso troppo generico).

Un detergente sbagliato e troppo aggressivo può infatti seccare la pelle, ma uno troppo delicato può non essere in grado di rimuovere in modo efficace le cellule morte e lo sporco.

Questo errore – già da solo, anche se può sembrare incredibile – può provocare a sua volta l’insorgere delle rughe, perché l’utilizzo di un detergente sbagliato può danneggiare la barriera lipidica della pelle e quindi permettere a sporco, luce UV e tossine di penetrare all’interno.

Quali sono i prodotti più usati? Di sicuro tra questi c’è il latte detergente, che emulsiona lo sporco, lo fluidifica e lo scioglie ma lascia sulla superficie della pelle uno strato cremoso in cui sono inglobati tanti frammenti di sporco.

Per questo motivo, quando lo usiamo, dobbiamo poi subito dopo passare un tonico più volte finché il dischetto di cotone non resta bianco. Questo, tra l’altro, aiuta a ristabilire il pH della pelle.

Un altro prodotto molto diffuso è l’acqua micellare. Di cosa si tratta? Di un detergente a base acquosa con tensioattivi più delicati che la rendono efficace per detergere senza aggredire la pelle ed andare ad intaccare la barriera idrolipidica. Se lo usi, però, dopo dovresti risciacquare il viso con acqua tiepida per rimuovere ogni traccia di prodotto.

C’è poi chi usa le famose “spazzoline” per la pulizia del viso: se sei tra queste persone, sappi che anche la loro scelta è determinante. Devono essere morbide, non traumatiche per la pelle e vanno cambiate spessissimo. Anche la velocità è importantissima: il consiglio è di usare prodotti che possono disporre di più velocità e che quindi sono adattabili al tipo di pelle e di zona da trattare, ma anche all’effetto di pulizia da ottenere.

Dopo aver pulito per bene la pelle, poi, dovresti eseguire un massaggio al viso, perchè questo migliora la circolazione della pelle, apporta sangue ossigenato ed elementi nutrizionali in maniera più abbondante alla pelle. Inoltre, il massaggio riesce a tonificare tutti i muscoli responsabili della minima facciale ed a contrastare quindi il cedimento della pelle. Anche questo è un ottimo rimedio contro le rughe.