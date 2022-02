Mettere il mascara: come ottenere un risultato da pro

Mettere il mascara richiede alcuni passaggi fondamentali, che vogliamo mostrarti, per ottenere un risultato al top.

Ormai è diventata una vera e propria routine, soprattutto per coloro che mettono il mascara ogni singolo giorno. Ma alcune di voi potrebbero saltare qualche passaggio fondamentale o non farli in maniera ottimale.

Ma non preoccupatevi. Non c’è bisogno di essere un truccatore professionista per creare un effetto favoloso e accattivante. Puoi ottenere questo tipo di look tutto da sola, semplicemente con l’aiuto del tuo caro mascara. Per questo motivo vogliamo aiutarti ad applicarlo nel migliore dei modi. Come? Semplice! Basta seguire questi semplici passaggi.

Mettere il mascara: i trucchetti per un risultato professionale

Il mascara è uno dei pochi must del trucco e c’è un buon motivo. Infatti, ne bastano poche passate per trasformare completamente il tuo look. E con l’innumerevole varietà di mascara sul mercato, c’è veramente l’imbarazzo della scelta.

Ma ci sono alcuni passaggi che dovresti seguire attentamente per ottenere quel look di grande impatto. Non ti resta che dare un’occhiata ai nostri consigli per e imparare finalmente a mettere il mascara nel modo giusto!

Arriccia le ciglia prima di mettere il mascara

Prima di mettere il mascara, usa un piegaciglia per sollevare e allungare le ciglia. Questo permetterà al mascara di aderire meglio. Scegline uno con un cuscinetto superiore arrotondato, per arrivare il più vicino possibile alla linea delle ciglia.

Usa il primer per ciglia

Proprio come useresti un primer sulla tua pelle prima del fondotinta, un primer per ciglia conferirà al tuo mascara una migliore tenuta. Aiuterà anche a ispessire e separare le ciglia, preparandole perfettamente per il mascara. Passa uno o due strati di primer sulle ciglia superiori e inferiori e aspetta almeno 30 secondi prima di passare al mascara.

Applica il mascara sulle ciglia superiori e inferiori

Strano ma vero, anche il modo in cui impugni il tuo mascara può influenzare il risultato. Non importa quale prodotto tu scelga di usare, tira fuori la bacchetta dal tubetto e pulisci il prodotto in eccesso sul bordo del tubetto. Questo ti aiuterà ad evitare di ottenere delle ciglia grumose e troppo pesanti. Inoltre, non pompare la bacchetta dentro e fuori dal tubetto, perché potresti far asciugare il prodotto.

Per mettere il mascara, guarda in alto, posiziona la bacchetta alla base delle tue ciglia superiori e muovila avanti e indietro, ricoprendo la base delle tue ciglia. Poi punta la bacchetta verso l’alto, assicurandoti di ricoprire ogni parte delle tue ciglia e muoviti lentamente per evitare la formazione di grumi. Applica ulteriori strati di mascara fino ad ottenere lo spessore che desideri, facendo però attenzione a non far asciugare il prodotto tra uno strato e l’altro.

Quando si tratta delle tue ciglia inferiori, dovrai fare molta attenzione a non usare troppo prodotto e a non creare grumi. Poiché le ciglia inferiori sono solitamente più delicate di quelle superiori, ogni grumo risulterà molto evidente. Perciò, utilizza la punta della bacchetta e applica il mascara solo alla radice delle ciglia, muovendo le setole avanti e indietro per ottenere uno strato uniforme.

Hai mai sentito parlare del mascara con le fibre? Clicca qui per scoprire come si utilizza e come prepararlo in casa.

Copri e separa tutte le ciglia

Per assicurarti di coprire ogni singola ciglia, quando raggiungi gli angoli esterni e interni dei tuoi occhi e le ciglia sono ovviamente più difficili da raggiungere, angola la bacchetta verticalmente e spazzola delicatamente verso l’alto. Questo aiuterà a garantirti un’applicazione più uniforme.

Dopodiché, posiziona il pennello diagonalmente verso il basso e muoviti delicatamente attraverso l’occhio, in modo che le setole della tua bacchetta colpiscano le punte delle ciglia superiori. Questo movimento aiuterà a separare le sopracciglia e a rimuovere eventuali grumi.

Pulisci le sbavature

Con il mascara, a volte, si potrebbero creare delle piccole sbavature, ma non preoccuparti, basta rimuoverle con un semplice struccante delicato per gli occhi. In alternativa, puoi usare un batuffolo di cotone con una crema idratante per il viso.