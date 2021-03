Mascara con le fibre: cosa è, come si utilizza e come preparalo in casa

Il mascara con le fibre, scopriamo cosa è questo eccezionale prodotti di makeup, a cosa serve, come utilizzarlo e come prepararne uno in casa.

Le ciglia sono una caratteristica femminile molto affascinante, lo sguardo infatti viene reso senza dubbio più dolce e sensuale da delle ciglia lunghe e folte . Madre natura però, non si dimostra sempre generosa e moltissime donne ricorrono ogni giorno al makeup specifico per renderle più belle, all’ applicazione di ciglia finte e addirittura si sottopongono a trattamenti di bellezza specifici come la laminazione o l’extension che donano risultati immediati e davvero bellissimi.

Se però cercate un prodotto che possa donare alle ciglia volume e lunghezza, il mascara con le fibre è senza dubbio il prodotto giusto! Scopriamo cosa è, come si utilizza al meglio, come struccarlo, quali sono le indicazioni per utilizzarlo in piena sicurezza e scopriamo una ricetta per prepararne uno in casa in modo semplice e molto economico.

Mascara con le fibre: cosa è e come si utilizza