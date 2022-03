Menù della domenica: nulla è come l’abbiamo immaginato ed è buonissimo

Tre ricette originali per un menu dela domenica originale, perché ogni tanto possiamo cambiare idea e cambiare piatti. Alla fine rimarranno tutti colpiti

C’è la carne, ci sono le verdure, c’è pure il dolce con la frutta. Tre piatti per un menù della domenica completo e anche molto alternativo.

Perché i peperoni ripieni non sono i soliti peperoni ripieni, perché i funghi non sono i soliti funghi e perché le crêpes non sono le solite crêpes. E allora divertiamoci insieme ai fornelli.

Menu della domenica insolito

Peperoni con carne e melanzane

Peperoni ripieni di carne e melanzane, ma non la solita ricetta. Questa arriva dalla tradizione calabrese e campana, puntando come sempre su quello che offrono la natura e gli allevamenti. Se riusciamo, procuriamoci il peperone a corno, dalla tipica forma allungata. Lo riempiremo con carne di manzo, melanzane, pecorino, aglio e un po’ di prezzemolo, ma serve anche un ottimo olio extravergine d’oliva.

Le melanzane devono essere sbollentate e poi tritate prima di entrare a far parte del ripieno insieme a tutto il resto degli ingredienti. Quando abbiamo mescolato bene, riempiamo i peperoni e via in forno. Per le quantità e i tempi, c’è la ricetta.

Funghi ripieni in forno

La verdura ripiena è un classico della cucina italiana, ma in questo caso è un piatto davvero particolare. Perché non farciamo le melanzane, i peperoni o le zucchine, ma le testa dei funghi. Champignon, perché li troviamo tutto l’anno, oppure porcini quando è stagione.

La carne tritata non serve, anche se possiamo aggiungerla. Servono invece della mollica di pane, besciamella, granella di nocciole, olio extravergine, un po’ di vino bianco secco.

I funghi hanno bisogno di una pulizia veloce per non rovinarli.

Dividiamo le teste dai gambi che faranno parte del ripieno, mescoliamoli con tutto il resto del ripieno e riempite i funghi. Il tempo di cottura in forno è abbastanza veloce, il risultato finale una favola.

Le prime due portate di questa domenica sono state sostanziose, se avete aggiunto anche un piatto di pasta o di riso siete più che a posto. Ma perché finire il pranzo senza un dolce delicato e strepitoso?

Le crêpes suzette sono bellissime da vedere ma anche abbastanza facili da preparare. L’impasto è quello delle normali crespelle o crêpes dolci. Poi però dobbiamo aggiungere una salsa a base di zucchero, burro, succo d’arancia e liquore all’arancia (quale, sceglietelo voi). Il segreto è flambare, senza correre rischi. Qui possiamo imparare come fare, per diventare vere maestre anche della pasticceria creativa.

Buon appetito