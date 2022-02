Funghi ripieni in forno: scopri una vera ricetta da applausi

Testa di champignon, mollica di pane, besciamella, parmigiano e granella di nocciole, tutto questo, messo insieme, per i funghi ripieni in forno

Siamo abituati a cucinare la verdura ripiena in tutte le salse, ma forse ad un piatto come questo non avevate mai pensato. Perché questa volta farciamo e cuociamo le teste di champignon, farcite con in ripieno molto facile da preparare e golosissimo.

Non abbiamo necessariamente bisogno della carne e così accontentiamo i gusti anche dei vegetariani. Ma se volete aggiungere della polpa di manzo tritata oppure della salsiccia, è un tocco finale da favola.

Funghi ripieni in forno, ma anche in padella

L’alternativa alla cottura in forno è quella in padella. In quel caso possono bastare 15 minuti, con un filo d’olio alla base a fiamma medio-alta.

Ingredienti:

18-20 funghi champignon

3 cucchiai di besciamella

50 g mollica di pane

1 spicchio di aglio

2 cucchiai di granella di nocciole

40 g di parmigiano

4-5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 bicchierino di vino bianco secco

1 ciuffetto di prezzemolo

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Partite con la pulizia dei funghi. Mai e poi mai dovete passarli sotto l’acqua ma solo pulirli delicatamente con un panno umido. Quando avete terminato, togliete il gambo ai funghi: basterà ruotare leggermente il gambo e tirare.

A quel punto pelate i gambi degli champignon con un coltellino e tagliateli a dadini. Poi prendete una padella, versate 2 cucchiai di olio d’oliva e fate rosolare lo spicchio d’aglio insieme ai gambi tagliati. Aggiungete un bicchierino di vino bianco secco e lasciate evaporare, poi spegnete il fuoco eliminando lo spicchio di aglio e tenete da parte.

Quindi passate al ripieno. Versate in una ciotola i gambi soffritti, la mollica di pane fresca, i cucchiai di besciamella, il parmigiano tagliato a pezzetti, il prezzemolo tritato. Aggiungete anche la granella di nocciole, un pizzico di sale e qualche grattata di pepe. Mescolate tutto con un cucchiaio di legno e tenete da parte.

Pelate con un coltellino i funghi fino ad arrivare alla parte bianca e preriscaldate il forno a 180°. Poi coprite il fondo di una teglia con un foglio di carta forno e riempite i funghi con il ripieno senza farlo uscire. In cima mettete qualche pezzetto di parmigiano e bagnate con un filo di olio d’oliva.

Infornate sempre a 180° per circa 20 minuti. Quando i funghi ripieni sono pronti tirateli fuori. Lasciateli riposare 10 minuti e poi serviteli.