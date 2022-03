Vuoi sembrare più giovane? Ecco un segreto che nessuno ti ha svelato

Il segreto per sembrare più giovane sta in pochi semplici ingredienti che conosciamo benissimo, ma di cui non conosciamo tutte le proprietà. Ecco quali sono.

Sentiamo parlare spessissimo di vitamine. In particolare, siamo soliti associare la vitamina C alle nostre difese immunitarie. Quante volte ci hanno detto che mangiando molte arance – il frutto che per antonomasia le contiene – possiamo prevenire il raffreddore? Quello che non ci dicono, però, è che in realtà questa vitamina serve anche per la pelle.

Allo stesso modo anche la vitamina A è un micronutriente fondamentale per il benessere e la salute della pelle e in generale di tutti i tessuti del nostro corpo. Dobbiamo subito specificare che questa vitamina nello specifico comprende diverse sostanze a sua volta, ma tutte hanno un solo fine: proteggere, rafforzare e far rigenerare la nostra pelle.

Hai mai sentito parlare delle loro proprietà? Ecco quali sono e perchè saranno capaci di farti sembrare più giovane in pochissimo tempo.

Il segreto per sembrare più giovane: la vitamina A

Partiamo subito in ordine alfabetico e, quindi, dalla vitamina A. Sappiamo che i segni dell’invecchiamento sono più o meno questi:

Epidermide più sottile;

Rughe;

Lassità cutanee;

Discromie.

La vitamina A, applicata topicamente, aiuta a contrastare tutte queste problematiche della pelle. Com’è possibile? Grazie a tutte le sue proprietà, che sono tantissime.

Questa, entrando più nello specifico, ha una funziona antiossidante, quindi, contrasta la formazione e l’attività dei radicali liberi, principali responsabili della degenerazione cellulare e del conseguente invecchiamento della pelle. Ha poi una funzione anti – age, quindi combatte i segni dell’invecchiamento precoce, soprattutto quelli legati al fotodanneggiamento e causati dall’esposizione ai raggi UV, come rughe, solchi e macchie solari. Ha anche una funzione rigenerativa, che significa che favorisce il corretto ciclo vitale delle cellule epiteliali e comporta un costante rinnovamento dello strato cutaneo. Inoltre ha una funzione antinfiammatoria, cioè rinforza le difese cutanee contro le aggressioni quotidiane ad opera di germi, batteri e agenti atmosferici.

Inoltre La vitamina A ha la capacità di stimolare la neoformazione di collagene, fibra fondamentale per mantenere la pelle compatta ma che, con l’avanzare dell’età, viene a mancare. Promuove il turnover cellulare, riuscendo quindi a migliorare l’aspetto della cute invecchiata naturalmente, riprogrammando il ciclo vitale delle cellule epidermiche riportandole ad una fase tipica della giovane età. Combatte il fotodanneggiamento, riducendo rughe, solchi e segni sottili grazie all’ispessimento delle fibre di collagene 3. Inoltre la vitamina A ad uso topico stimola anche la produzione di glicosaminoglicani come il ben noto acido ialuronico e sappiamo che queste molecole hanno la capacità di legarsi all’acqua e si rivelano pertanto molto utili ad idratare la pelle. Infine, contrastano anche le macchie solari, agendo sui melanociti al fine di diminuire la produzione di melanina e stimolando il ricambio cellulare.

Come utilizzare la Vitamina A? Semplicemente sotto forma di creme e sieri. In commercio ce ne sono davvero tantissimi e tutti riescono a garantire ottimi risultati.

Vitamina C

Abbiamo menzionato anche l’importanza della vitamina C per la pelle. Proprio come la deve essere una parte essenziale della nostra alimentazione, questo ingrediente ha un’importanza altrettanto grande all’interno della nostra beauty routine. Il corpo umano ha bisogno di assorbirla anche tramite processi nutrizionali e topici.

Iniziamo subito dicendo che la vitamina C è un potente antiossidante, il che significa che aiuta a neutralizzare l’azione dei radicali liberi, causati dall’inquinamento o dall’esposizione ai raggi UV e attaccano le cellule, velocizzando il processo di invecchiamento. Riesce a rigenerare in quanto blocca le reazioni biochimiche che rendono l’incarnato poco uniforme,, come le macchie cutanee di cui parlavamo prima. Inoltre questa vitamina stimola la produzione di sostanze che rendono la pelle più compatta, riducendo l’aspetto di linee sottili e rughe e bocca gli effetti dello stress ossidativo e i radicali liberi, neutralizzando le molecole dannose. Infine gli ultimi studi dimostrano che la Vitamina C stimola le difese naturali della pelle, proteggendola dallo stress ossidativo.

Come assumere più vitamina C? Utilizzando un siero viso bilanciato, che assicurerà che la tua pelle assorba tutti i vantaggi di questo potente ingrediente.

Ecco quindi come due semplici vitamine possono modificare completamente l’aspetto del nostro viso e toglierci un bel po’ di anni dalle spalle. Geniale, no?