I trucchi per fare patatine al forno croccanti come le stick

Grazie a questi trucchi potremo realizzare delle patatine al forno croccanti molto più light ma buone come le stick fritte.

Le patatine a forma di bastoncino, dette anche stick, sono un classico contorno sfizioso per accompagnare secondi a base di carne o pesce ma anche squisite da servire con la pizza o come antipasto.

In genere però le stick per essere così croccanti e sfiziose vengono fritte ad immersione nell’olio di semi bollente. Se vogliamo invece farle più leggere e meno caloriche non dovremo far altro che cuocerle in forno.

Grazie a questi trucchi potremo realizzare delle fantastiche patatine croccanti a forma di bastoncino non fritte ma cotte al forno. Ecco il procedimento con gli accorgimenti da seguire per un risultato eccellente.

Ecco i trucchi per patatine al forno croccanti

Perfette con le salse, dal ketchup alla maionese, tanto per citare le più comuni, le patatine a forma di bastoncino sono un must. Piacciono a tutti, grandi e piccini ne vanno matti, ma spesso se si è a dieta è bene evitarle visto che sono fritte. Qui puoi anche scoprire l’errore da non fare per renderle croccanti.

Ecco perché vogliamo rivelarvi tutti i trucchi per preparare patatine altrettanto croccanti, proprio come quelle stick, ma anziché friggerle le faremo al forno. In questo modo potremo realizzare un buon compromesso e consumarle senza troppi sensi di colpa.

Un’alternativa altrettanto golosa è quella delle patatine al forno. Anche perché sono davvero perfette per accompagnare un succulento hamburger. Scopriamo subito i trucchi.

1) Scelta delle patate. Quelle rosse reggono bene la cottura in forno. Se non le abbiamo a disposizione vanno bene anche quelle a pasta gialla perché hanno poco amido. Meglio evitare invece le novelle.

2) Tagliarle a bastoncini tutti uguali. Un altro trucco per una cottura impeccabile è cercare di tagliarle tutte della stessa dimensione così che possano avere una cottura omogenea nel forno.

3) Lavarle in acqua fredda. A questo punto le laviamo per togliere l’amido.

4) Pre-cottura. A questo punto facciamo una specie di pre-cottura, le facciamo bollire in acqua bollente per circa 2 minuti. Quindi le mettiamo sotto l’acqua fredda per bloccare la cottura.

5) Asciugarle. Ora vanno asciugate per bene per evitare che si lessino nel forno.

6) Condimenti. Non resta che condirle con quello che più preferiamo, olio, sale, pepe, rosmarino, paprika e quello che più ci piace.

7) Farina. Il trucco per renderle ancora più croccanti è però quello di infarinarle. Qui puoi invece scoprire l’ingrediente segreto per patatine fritte extra croccanti come quelle del Mc Donald.

8) Disporle nella teglia senza accavallarle. Le patate non si possono mettere tutte insieme nella teglia una sopra l’altra, ma bisogna cercare di non sovrapporle, altrimenti non diventano croccanti.

9) Infornarle ad alta temperatura. A 200-220°C nel forno ventilato per circa 35-40 minuti.

Seguendo questi passaggi, e con pochi e semplici accorgimenti, potremo realizzare patatine super croccanti al forno e a forma di stick che andranno letteralmente a ruba.

Se invece preferisci le chips qui puoi scoprire anche i trucchi per farle in pochi minuti e senza olio.