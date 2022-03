Cosa devi assolutamente comprare per uno stile parigino con i fiocchi

Governo a parte, la Francia è una nazione splendida. Grande, ricca, elegante e piena di arte. Lo stile parigino, per molti è ancor più chic – e comunque diverso – da quello francese bohémien e da quello naïf contemporaneo. Scopriamolo insieme con queste piccole ma grandi proposte tutte da avere “asap”.

Non c’è solo la Tomboy shirt (la camicia da uomo) tra i must-have per simulare una vera donna di Parigi che va portata, ricordiamolo, un po’ all’interno dei pantaloni ed un po’ fuori, non completamente allacciata e con le maniche risvoltate in modo fintamente casuale. Sono parecchi i capi e gli accessori da considerare per post social di successo, ambientati direttamente nella capitale francese o anche al prossimo cocktail di lusso dove sarete invitate. Vediamoli insieme.

Come creare un outfit parigino e sorprendere le amiche

Il basco è un passe-partout fondamentale quando si vive in quella che è considerata la città più bella del mondo. Per capire quale scegliere si può dare un’occhiata su MyTheresa dove, l’ormai famosissimo brand Ruslan Baginskiy, propone un classico in lana nera e fodera in cotone. Sono presenti le iniziali ricamate in rosso e costa 185 euro.

Altro capo che si vede spesso a Parigi indossato da modelle ed artiste in centro è il blazer dal taglio maschile o la vera e propria giacca da uomo portata su un outfit casual al posto del cappotto. Il modello di Sandro ha l’intramontabile motivo pied-de-poule, revers classici, chiusura frontale con bottoni dorati che, sulle tonalità del marrone stanno particolarmente bene.

Un altro outfit che si vede passeggiando in zona Champs-Elysées è il total noir inteso come jeans skinny e giacca o mini o over (le vie di mezzo risultano noiose) coordinata e il dolcevita a righe. Queste non dovranno necessariamente essere rosse e blu su base bianca come preferirebbe – quasi certamente – un vero francese ma vanno benissimo le righe orizzontali nere. Un esempio è il dolcevita di Max Mara (scontato a 168 euro) in lana vergine.

Tra le tendenze del momento quindi ci si può sbizzarrire e fare un match di un capo internazionale come quello di cui vi abbiamo parlato qui Indossa anche tu la giacca da aviatore in questo ventoso febbraio e sarai al top (chedonna.it) con uno di quelli visti oggi. Sperimentate con creatività, la moda è anche divertimento!

Silvia Zanchi