E’ stata un’allieva di Amici insieme a Irama: ecco cosa fa oggi

E’ stata un’allieva della scuola di Amici condividendo l’avventura con Irama: la sua voce ha conquistato tutti, ecco cosa fa oggi.

La prima edizione di Amici di Maria De Filippi (all’epoca chiamato Saranno famosi) andò in per la prima volta nella stagione televisiva 2001-2022. Il vincitore di quell’edizione fu Dennis Fantina e, da allota, il talent show di Maria De Filippi non si è più fermato andando in onda ogni anno e accogliendo nella scuola tantissimi talenti che, con il tempo, hanno trasformato la propria passione in un vero lavoro.

Oltre a coloro che sono diventati dei veri big della musica italiana come Alessandra Amoroso, Irama che quest’anno torna a Sanremo, Elodie, Annalisa, Gaia Gozzi ed Emma Marrone, anche lei nuovamente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo dopo la vittoria con il brano Non è l’inferno, sono davvero tanti gli artisti che hanno mosso i primi passi nella scuola più famosa d’Italia. Tra questi c’è anche Carmen Ferreri, giovanissima e con una voce bellissima.

Carmen Ferreri dopo Amici: ecco cosa fa oggi

Classe 1999. Carmen Ferreri ha partecipato alla diciassettesima edizione di Amici, nella stagione 2017/2018. Quell’anno, condivide le sue giornate nella scuola, con Irama, Einar, Emma Muscat, Biondo solo per citarne qualcuno. A vincere fu proprio Irama mentre Carmen Ferreri portò a casa il secondo posto.

Conclusa l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia che anche quest’anno sta regalando sogni ai ragazzi che sperano di arrivare alla fase serale del programma che dovrebbe cominciare subito dopo l’edizione attualmente in onda di C’è posta per te, Carmen Ferreri ha continuato a dedicarsi alla musica pubblicando “Più forti del ricordo”.

LEGGI ANCHE —>Michelle Hunziker mamma: la foto con Sole e Celeste fa impazzire tutti

Carmen Ferreri sta lavorando intensamente dedicandosi totalmente alla musica. I fan, dopo averla amata come allieva di Amici, continuano a seguirla su Instagram dove aggiorna i suoi 334mila followers periodicamente. Il 13 ottobre 2021, pubblicando una foto su Instagram, Carmen scriveva “work in progress”.

LEGGI ANCHE—>Giulia De Lellis: dai guadagni agli ex fidanzati, 5 curiosità da scoprire

A breve, dunque, Carmen tornerà sulla scena musicale con un nuovo album? I fan attendono novità.