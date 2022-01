Giulia De Lellis: dai guadagni agli ex fidanzati, 5 curiosità da scoprire

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del piccolo schermo degli italiani, ma credi di sapere davvero tutto sul suo conto? Ecco 5 cose che probabilmente non conosci sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Giulia De Lellis è senza dubbio uno dei personaggi più amati del mondo del web. La bella esperta di tendenze ha trovato il successo prendendo parte a Uomini e Donne, scesa a corteggiare, e ha poi conquistato, Andrea Damante. Il loro amore purtroppo non è finito come tutti speravano, in quanto qualche tempo dopo la scelta hanno diviso le loro strade tra tanti ritorni di fiamma dopo il tradimento di lui.

Tant’è che ha deciso di raccontare il tutto nel suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza, e per questo motivo i suoi fedeli sostenitori sono convinti di sapere tutto sul suo ma è davvero così? Abbiamo selezionato ben 5 curiosità su Giulia De Lellis di cui probabilmente non sei a conoscenza. Pronto a scoprire tutti i segreti della tua beniamina?

5 cose che probabilmente non conosci su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, dopo aver esordito negli studi di Uomini e Donne, ha sempre lavorato come influener ed esperta di tendenze, ma grazie a questo lavoro quanto riesce a guadagnare? Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, l’ex pupilla di Maria De Filippi riuscirebbe a guadagnare ben 6 mila euro a post. Insomma, una cifra decisamente non da poco.

Ma non solo influencer, la De Lellis ha provato anche l’esperienza da attrice. Tant’è che nel 2019 ha preso parte, nel ruolo di protagonista, alla web series Una Vita in bianco, recitando al fianco di alcuni dei più noti attori della soap opera partenopea Un Posto al sole.

L’anno prima, però, nel 2018, Giulia è riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi sogni. Ovvero quello di disegnare una sua linea di abiti. Tant’è che ha rilasciato il brand Sol Wears Women, una linea realizzata in collaborazione con sua madre e sua zia. Ma torniamo al suo libro, che si è rivelato essere un grande successo, ma questa frase non è stata detta tanto per. Basti pensare che, per quanto riguarda la classifica dei libri più venduti in Italia, ha battuto perfino il colosso Stephen King.

Ma concludiamo con i suoi amori. Il primo è stato Andrea Damante. Dopo di lui ha avuto una breve relazione con il cantante Irama, che sembrerebbe averle dedicato anche una canzone. Poi è arrivato Andrea Iannone per poi tornare con Damante e ora ha trovato la felicità da qualche tempo al fianco di Carlo Beretta, con cui sembrerebbe aver trovato una certa stabilità.

Queste erano le 5 curiosità di Giulia De Lellis di cui probabilmente non eri a conoscenza, ma siamo sicuri che durante il corso del tempo salteranno fuori altre chicche sul suo conto e noi saremo pronti a svelarvele.