Outfit stylish sulla neve come Giulia De Lellis? Ecco come fare!

Outfit stylish sulla neve? Si può fare! Ecco la guida di stile che ti mostrerà come rimanere al passo con le tendenze anche sulla neve, insieme ai look di Giulia De Lellis a Saint Moritz! Parole chiave? Comodità e fashion!

Prima Natale, poi Capodanno, fra qualche giorno la Befana, e poi? La settimana bianca! Molti di noi amano trascorrere le proprie vacanze su un lettino in riva al mare sotto il sole caldo e avvolgente estivo in qualche località turistica, molti invece per “vacanze” intendono un’altra cosa: piste da sci e chalet in montagna! In tutti i casi, se il nostro lavoro ce lo permette, una settimana di relax dopo il periodo di festività natalizia è più che gradita, e quale meta scegliere in pieno inverno? Una località sciistica! Anche se non hai la passione per lo sci, la montagna ha il suo fascino. Aria pura e lunghe passeggiate rilassanti sono proprio quello che ci serve in questo momento. Ma non dimenticate mai di portare nella vostra valigia un pizzico di fashion! E come fare? Come Giulia De Lellis!

Dicembre è uno dei mesi più stancanti di tutto l’anno, perché tra festeggiamenti, serate con gli amici e cene con i parenti finiamo con il desiderare il ritorno alla routine lavorativa, con tutti gli orari, le scadenze e lo stress.

Per questo motivo in tantissimi decidono di trascorrere una settimana di completo relax subito dopo le festività natalizie, per poter ricaricare le batterie e ritornare alla vita di tutti i giorni al 100%.

E quale meta migliore per una vacanza invernale se non una località in montagna?

Esatto! Prenota il tuo biglietto, prepara la valigia, e non dimenticare di portare con te le ultime tendenze! Non sai come fare? Ti aiutiamo noi, con i look stylish sulla neve di Giulia De Lellis!

Outfit stylish sulla neve! Giulia De Lellis e i suoi outfit sugli sci che fanno impazzire il web!

Maculato, colorato o pied de poule? Quale fantasia preferite?

Giulia De Lellis ha trascorso, e sta trascorrendo, i primi giorni del nuovo anno in montagna, precisamente a Saint Moritz, con il suo fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Come sappiamo Giulia De Lellis è molto popolare anche perché riesce a dividere l’opinione pubblica. Molti la amano, molti non la sopportano, per altri invece è indifferente. Una cosa però è certa: il suo è uno stile unico.

Più che altro, la sua passione per la moda la spinge sempre e comunque a costruire look di tendenza, qualunque sia il momento e la situazione. Ed è proprio questa caratteristica che dobbiamo “copiare” a Giulia De Lellis.

A conferma di ciò, la De Lellis ha postato sul proprio profilo Instagram delle foto che la ritraevano in outfit da neve pazzeschi! Tipo? Una tuta aderente beige e nera a fantasia pied de poule, abbinata ad una fascia per capelli in lana beige, occhiali da sole maxi e pochette a tracolla Chanel. La tuta indossata dalla giovane influencer è del brand Goldbergh, è il modello France Ski Suit, ed ha un costo di € 849,00.

Un total look curato, costoso e di tendenza per Giulia De Lellis, che non rinuncia mai allo stile, neanche sulla neve!

Termina qui la guida di stile di oggi, incentrata sugli outfit da neve di Giulia De Lellis!

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese e novità!