Il rosa è il colore che tutte dovremmo indossare, a qualunque età!

Il rosa è il colore predominante nelle passerelle delle collezioni primavera/estate 2022. Ma ciò che non sapevate è che il rosa sta bene a tutte, e possiamo indossarlo tutte! Come? Quale tonalità? In quale outfit? Scopriamolo insieme!

Shocking, pastello o baby, l’importante è che sia rosa! Per qualche motivo in noi tutte, non appena sul calendario strappiamo la pagina dell’ultimo mese estivo, scatta un meccanismo che fa togliere la maggior parte dei capi colorati dal nostro armadio per dare il benvenuto a tutte le nuance del nero. Va bene, il nero è uno dei colori, anzi, dei non colori, che come lo metti sta bene: ci dona portamento ed eleganza, qualunque cosa indossiamo. Il nero però, come la maggior parte dei colori molto scuri, presentano un problema: sembra sempre che siamo vestite allo stesso modo! Difficilmente si notano le particolarità sui capi molto scuri, e abbiamo l’impressione di non cambiare mai i nostri outfit! È arrivato il momento giusto di dare il benvenuto, di nuovo, nel nostro armadio ai colori! Ma non tutti. Sicuramente il colore che non deve mancare nel nostro guardaroba è uno: il rosa! Ma quale nuance? E come abbinarlo? Leggiamolo in questa guida di stile targata CheDonna!

Manca ancora qualche mese alla primavera, ma superato il Capodanno noi amanti della moda siamo già proiettate verso la nuova stagione, con i nuovi colori e le nuove tendenze!

Oggi questa guida di stile vedrà come protagonista un colore, predominante nelle passerelle delle collezioni primavera/estate 2022 e che sta bene veramente a tutte!

Possiamo indossarlo in tutte le occasioni, da quelle più eleganti a quelle più formali, è adatto a tutte le carnagioni e si può portare a qualunque età.

Ecco a voi tutte le sfumature del rosa!

Il rosa: colore da avere necessariamente nel nostro armadio. Quali sono gli abbinamenti migliori?

Accessorio, un solo capo o il total outfit: l’importante è che ci sia il rosa!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo come abbinare al meglio il colore trendy della primavera 2022: il rosa!

total look: il rosa è uno dei colori migliori per creare un total look monocromatico. Scegliete la nuance che più si addice alla vostra carnagione e create un outfit total pink! Sia per la palestra, top e leggings, che per il lavoro, con tanto di tailleur giacca e pantalone.

il rosa è uno dei colori migliori per creare un total look monocromatico. Scegliete la nuance che più si addice alla vostra carnagione e create un outfit total pink! Sia per la palestra, top e leggings, che per il lavoro, con tanto di tailleur giacca e pantalone. cappotto : siamo ancora in pieno inverno, ma perché non iniziare ad utilizzare la tendenza della primavera nei nostri look? Ad esempio? Creando un look total black, ma con il cappotto rosa!

: siamo ancora in pieno inverno, ma perché non iniziare ad utilizzare la tendenza della primavera nei nostri look? Ad esempio? Creando un look total black, ma con il cappotto rosa! accessorio: non siamo particolarmente afferrate sugli abbinamenti colorati? Nessun problema. Indossa il tuo outfit con cui ti senti più a tuo agio, nei colori scuri o tenui. Indossa però un accessorio rosa, come un cappello taglio basco oppure una borsa maxi!

Termina qui, anche per oggi, la guida di stile targata CheDonna più trendy di sempre, che ha visto come protagonista il rosa e tutti i suoi outfit!

Alla prossima guida di stile, con tante sorprese e novità in fatto di moda, solo per voi!