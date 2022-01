Cura collo e décolleté: errori da evitare e step cruciali da seguire

Cura di collo e décolleté: tutti gli errori più comuni da non fare. Obiettivo: contrastare rughe, macchie d’età e rilassamenti cutanei. Seguire una corretta beauty routine è fondamentale!

Con il passare del tempo il corpo cambia. Già dopo i quarantacinque anni compaiono rughe d’espressione, macchie d’età e rilassamenti cutanei. La pelle perde tono ed elasticità perché, con il passare degli anni, il corpo produce meno elastina e collagene.

Invecchiano prima fronte, contorno occhi, zigomi, zona naso labiale, collo e décolleté. Accettare i cambiamenti del corpo dovuti all’età che avanza è una sfida ardua che tutte noi dobbiamo affrontare, con serenità e senza rimpianti. Ma, questo, non significa che dobbiamo starcene con le mani in mano, cioè senza fare nulla per ritardare il naturale processo di invecchiamento.

Collo e décolleté sono due zone molto delicate perché hanno uno strato sottocutaneo di grasso e tessuto connettivo piuttosto sottili e pochissime ghiandole sudoripare e sebacee. Ecco perché, per la pulizia quotidiana di queste parti del corpo, è meglio utilizzare prodotti specifici e non troppo aggressivi.

Spesso, anche per la troppa fredda, commettiamo errori grossolani nella cura di collo e décolleté. Vediamo insieme quali sono.

Cura collo e décolleté: gli errori più comuni da non fare

Ognuna di noi dovrebbe prestare molta attenzione alla cura di collo e décolleté. Parliamo di due aree che sono punti di forza della sensualità femminile. Spesso, però, seguiamo una beauty routine nella falsa convinzione che sia quella giusta, saltando magari dei passaggi fondamentali.

Vediamo insieme quali sono gli errori più comuni da evitare, per preservare collo e décolleté.

Usare detergenti troppo aggressivi – E’ sbagliato perché parliamo di due zone estremamente sensibili. Meglio scegliere un bagnoschiuma non troppo aggressivo e che rispetti il pH naturale della pelle. Ti suggerisco di utilizzare un bagnoschiuma biologico, privo di sostanze chimiche quali coloranti, alcool e parabeni. In commercio se ne trovano tanti: super nutrienti all’avena e burro di karitè, alla lavanda con funzione anti-settica e rilassante, all’aloe e olio d’oliva, per un’azione idratante e rinfrescante o nella formulazione cardamono più zenzero, per un effetto tonificante ed energizzante; Scarsa idratazione – Collo e décolleté vanno idratati ogni giorno, al pari di altre parti del corpo. Assicurare alla pelle il giusto nutrimento quotidiano è il modo migliore per prevenire la comparsa di rughe, macchie scure e cedimenti cutanei. Le migliori creme idratanti sono a base di acido ialuronico, latte d’asina, vitamina C, bava di lumaca, olio di argan, olio extravergine di oliva. In particolare l’acido ialuronico favorisce il rinnovamento cellulare; Non fare peeling e massaggi – Capita a molte di noi di saltare passaggi cruciali per la troppa fretta. E’ consigliato fare un peeling al mese su collo e décolleté e docce alternate. Anche i messaggi sono fondamentali per migliorare l’aspetto della pelle; stimolano la circolazione sanguigna, favorendo così una buona ossigenazione dei tessuti. Risultato: una pelle più sana, luminosa e compatta; Saltare la maschera – Molte donne usano quelle per il viso ma non hanno l’accortezza di fare una maschera al collo e al décolleté. In questo caso, basta semplicemente applicare uno strato abbondante di crema e lasciarlo agire per qualche minuto.

Questi sono tutti gli errori più comuni da non fare. Ora li conosci e, quindi, puoi evitarli. Ma voglio darti altri due consigli. D’estate, quando ti esponi al sole, oltre al viso proteggi anche il collo e il décolleté. Scegli il prodotto giusto e applicalo già a casa. Una volta arrivata in spiaggia avrai già una protezione adeguata. Ovviamente, dovrai poi rinnovarla.

Infine, ti svelo un ultimo segreto di bellezza che può fare la differenza per il make up. Per nascondere le rughe del collo usa una cipria con particelle argentate o dorate. Si verranno a creare dei riflessi molto utili per nascondere gli inestetismi.

L’ho detto in apertura: il tempo passa e il corpo cambia, ma non dobbiamo commettere l’errore di accettare tutto passivamente. Rimbocchiamoci le maniche, perfezioniamo la beauty routine ed eliminiamo magari qualche cattiva abitudine alimentare. Questo approccio è quello giusto per avere una pelle in buona salute dopo gli ‘anta’.