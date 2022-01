Emma Marrone, la sorpresa prima di Sanremo: fan al settimo cielo

Emma Marrone, l’annuncio sorprendente prima di Sanremo 2022 che nessuno si aspettava: fan al settimo cielo.

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2022 a cui, parteciperanno, in viste di super ospiti, Checco Zalone e Cesare Cremonini. Le cinque donne che affiancheranno Amadeus sul palco del Teatro Ariston, invece, sono Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Grande attesa, però, per i big in gara. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Non è l’inferno”, torna in gara Emma Marrone.

La cantante salentina si presenterà sul palco del Teatro Ariston con il brano “Ogni volta è così“. La prima prova con l’orchesta è già stata fatta, ma oggi, Emma ha annunciato una sorpresa ai fan.

Emma Marrone: sul palco del Festival di Sanremo 2022 con Lei!

Grande attesa per il ritorno di Emma al Festival di Sanremo 2022. Amatissima sin da quando era un’allieva di Amici, con gli anni, Emma ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico. A Sanremo, oltre a portare la sua voce, la Marrone porterà anche tutta la sua grinta ed energia. A dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Emma ci sarà una sua amica e collega.

“OGNI VOLTA È COSÌ.

Canta EMMA

Dirige l’orchestra FRANCESCA MICHIELIN.

Quando @francesca_michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica”, ha scritto Emma su Instagram.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Laura Freddi, la toccante confessione: “È stato un dolore molto grande”

“SI TORNA A SANREMO⚡️

Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per @real_brown ! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere”, sono state le parole di Francesca Michielin sul proprio profilo Instagram.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Jessica Selassiè, com’è cambiata al Grande Fratello Vip: le foto prima e dopo

Emma e Francesca Michielin, dunque, sono pronte a conquistare Sanremo.