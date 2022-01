Crema mani fatta in casa: 2 ricette top con ingredienti low cost

Crema mani fai da te: 2 ricette facili e veloci per rigenerare la pelle stressata da freddo e umidità. Risultato: le tue mani saranno più lisce e perfettamente idratate. Prova entrambe le ricette!

Con le mani compiamo innumerevoli azioni ogni giorno. In quasi due anni di pandemia di Covid-19 abbiamo imparato ad igienizzarle con ancora più attenzione. Lavarle spesso, come ci suggeriscono gli esperti, aiuta a prevenire il contagio. Può succedere, però, che ad un certo punto la pelle lanci un sos, apparendo spenta, arida e ruvida al tatto.

I lavaggi frequenti, uniti all’azione dannosa di freddo e umidità, possono rovinare la mani. Soprattutto nei mesi invernali bisogna fare di più per idratarle bene. In commercio, senza dubbio, si trovano tante creme specifiche. Le migliori sono a base di glicerina, burro di karité e aloe vera.

Ma non è detto che per nutrire bene le mani bisogna per forza utilizzare un prodotto cosmetico. Se come me ami l’homemade, allora puoi provare a preparare da sola un’ottima crema per le mani. Non devi fare altro che scegliere la ricetta giusta, procurarti tutti gli ingredienti e seguire alla lettera tutti gli step per la preparazione.

Ti suggerisco di provare due ricette favolose, con pochi ingredienti low cost. Vediamo insieme quali sono!

Crema mani fai da te: 2 ricette golose, facili e veloci!

Stanca delle tue mani secche e screpolate? Sono talmente rovinate che fanno rompere o smagliare le calze? Tranquilla, capita a molte! Tutto ciò che devi fare e nutrirle in profondità. Come? Utilizzando una crema ad azione super idratante.

Se sei un’amante del biologico e del fai da te, allora puoi preparare da sola un buon prodotto rigenerante per mani stressate. Ti propongo due ricette strepitose, facili e veloci. Scegli quella che ti ispira di più!

Crema mani miele, yogurt e calendula – Questa ricetta è perfetta se le tue mani sono molto secche e ruvide. Il loro aspetto migliorerà già dopo la prima applicazione.

INGREDIENTI:

2 cucchiai di miele;

4 cucchiai di yogurt bianco;

1 cucchiaio di olio di calendula.

PREPARAZIONE: Mescola insieme in una ciotola il miele e lo yogurt fino ad ottenere un composto cremoso. Dopodiché, aggiungi un cucchiaio di olio di calendula. Amalgama bene tutti gli ingredienti. Infine, poni il composto in un contenitore con chiusura ermetica. Usa la crema mattina e sera come una maschera super nutriente. Le tue mani miglioreranno in pochissimo tempo.

I due ingredienti jolly di questa ricetta sono lo yogurt bianco e l’olio di calendula. Il primo ha spiccate proprietà emollienti; idratata e illumina la pelle, contribuendo a ridurre rossori e irritazioni. Il secondo, invece, vanta proprietà antinfiammatorie e lenitive. Svolge un’azione super idratante sulla pelle secca ed è ideale anche per la cute delicata dei bambini.

Crema mani olio di avocado, miele e burro di karité – Una fantastica combinazione di ingredienti per mani più lisce e vellutate al tatto.

INGREDIENTI:

2 cucchiai di olio di avocado;

2 cucchiai di miele;

1 noce di burro di karité.

PREPARAZIONE: Unisci tutti gli ingredienti in una ciotola e mescola bene. Smetti di farlo soltanto quando avrai ottenuto un composto uniforme. Applica la crema 1-2 volte al giorno, a seconda delle tue esigenze.

L’olio di avocado nutre la pelle in profondità e la rinforza contro l’azione dannosa degli agenti atmosferici. In particolare, previene le screpolature dovute al freddo e al vento. Il miele, invece, oltre a lenire la pelle secca e irritata, agisce anche come antiossidante, contrastando la formazione di macchie scure dovute all’età che avanza.

Infine, in questa ricetta, c’è il burro di karité che ha tante proprietà benefiche. Idrata, lenisce, nutre, protegge e cicatrizza. Ma non solo, è anche un ottimo emolliente ed elasticizzante.

Se hai notato che proprio in questo periodo le tue mani sono molto secche e disidratate, non sottovalutare il problema. Al contrario, devi cercare di risolverlo definitivamente, per scongiurare la formazione di ragadi. Se provi una di queste creme fatte in casa (o anche entrambe) non saprai più farne a meno!