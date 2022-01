Vuoi dire stop agli zuccheri? Ecco gli step da seguire

Scopri come dire stop agli zuccheri seguendo i giusti step che ti aiuteranno a mangiare in modo più sano e a perdere il peso in eccesso senza problemi.

L’abuso di zuccheri è una delle cause principali di molte malattie considerate mortali e, come tutti sappiamo, dei chili di troppo. Ciò nonostante consumarne di meno o rinunciarvi del tutto è davvero difficile. Lo zucchero è infatti una sostanza che, tra le altre cose, causa dipendenza.

Mangiare alimenti che lo comprendono dona infatti un piacevole senso di assuefazione che può rendere quasi impossibile farne a meno. E ciò anche quando si è consapevoli che il continuare a consumarlo è decisamente negativo per l’organismo.

Come fare quindi per dire stop agli zuccheri? Ci sono degli step che se seguiti con impegno, possono rendere più facile la sua riduzione. E tutto portando pian piano a staccarsi dalla dipendenza, arrivando a mangiare in modo più sano. Scopriamo quindi come muoverci al meglio e senza mettere in atto nulla di drastico.

Stop agli zuccheri: gli step da seguire per riuscirci davvero

Alcuni studi riportano che almeno il 30% della popolazione ha provato almeno una volta a dire addio agli zuccheri. Un tentativo che nella maggior parte dei casi si è rivelato fallimentare e che in altri ha avuto esiti diversi tra loro.

Abbandonare di colpo un alimento produce infatti dei cambiamenti importanti nell’organismo e dei quali è giusto essere consapevoli prima di decidersi ad agire.

Nel caso dello zucchero si può diventare fortemente irritabili, avere grandi mal di testa e sentirsi addirittura depressi o incapaci di lavorare per qualche giorno. Effetti che variano in base alle quantità che si era soliti ingerire e al modo in cui si sceglie di staccarsi da questo ingrediente.

Posto che per i metodi più drastici è indispensabile farsi seguire sempre da un medico, oggi scopriremo alcuni step semplici da mette

re in pratica e progressivi al punto da non creare grandi problemi. Trucchi che forse richiederanno più tempo ma che renderanno il tutto più semplice, offrendo maggiori possibilità di riuscita e garantendo una vita senza troppi scossoni. Ecco quindi gli step per dire stop agli zuccheri.

Eliminare gli zuccheri di troppo. Chi non si è mai preoccupato di quanti zuccheri ingerisce, probabilmente ne consuma una quantità davvero eccessiva e per lo più extra. Per questo motivo, pur senza eliminarli del tutto ci sono delle piccole rinunce che si possono iniziare a fare in modo da avere subito dei buoni risultati. Tra queste ricordiamo l’evitare di aggiungere lo zucchero al caffè o alle bevande, preferendogli dei dolcificanti naturali. Anche abolire gomme e caramelle si rivela particolarmente utile. E a questi vanno unite le bibite zuccherate. Spesso questa riduzione (che si può fare anche in modo progressivo, eliminando cioè una categoria alla volta) basta a perdere il peso in eccesso e a sentirsi subito meglio.

Fare una colazione sana e abbondante. È ormai risaputo che fare una colazione nutriente e bilanciata sia in grado di ridurre il bisogno di ingerire zuccheri nel corso della giornata. È quindi importante iniziare con cibi sani, nutrienti e da bilanciare tra loro. Se si è amanti dei dolci si può optare per un pancake proteico mentre se si ama il salato si può sperimentare il golosissimo avocado toast. In ogni caso il consumo di zucchero sarà limitato a colazione e con un po’ di impegno si potrà ridurre ulteriormente nell’arco della giornata.

Creare pasti alternativi. Se si è ghiotti di dolci, si possono creare i così detti dolci light o fit. Questi sono solitamente a base di altri ingredienti che oltre ad essere benefici per la salute sono anche buoni. Ecco quindi che si può dar vita ad una cioccolata calda light o ad una merenda senza zuccheri. E tutto senza soffrire mentre ci si stacca dal così detto “veleno bianco”.

Cambiare idea di fine pasto. Tante persone hanno l’abitudine di terminare il pasto con qualcosa di dolce. Esistono però delle valide alternative che possono aiutare in tal senso. Una tra queste è quella di bere un caffè lungo addolcito con un goccio di latte (anche di tipo vegetale, purché senza zucchero) o di mangiare una mentina senza zucchero. In questo modo, nella maggior parte dei casi ci si sentirà comunque appagati. E in quelle occasioni in cui non si può proprio fare a meno di gustare qualcosa di dolce? In tal caso si può optare per un dolce light o per una porzione di yogurt greco da addolcire con della marmellata senza zucchero. Ancor meglio se fatta in casa.

Fare attività fisica. Non tutti lo sanno (o ci credono) ma fare attività fisica spinge a mangiare in modo più sano. Non parliamo ovviamente della singola giornata di corsa ma di un cambio graduale del proprio stile di vita. Iniziando a prendersi cura di se, si finisce con il sentirsi meglio. E ciò porta spesso a modificare anche quel che si mangia.

Non eliminare tutto subito. A meno che non si sia seguiti da un medico con direttive ben precise e calibrate sulla persona, è sempre meglio non eliminare del tutto lo zucchero. Il rischio è infatti quello di cedere in un momento di debolezza, finendo con il mangiarne così tanto da vanificare ogni sforzo. Il trucco sta quindi nel concedersi qualcosa di tanto in tanto, imparando magari ad alternare i cibi zuccherati con quelli in versione fit che si è scoperto di apprezzare. In questo modo si imparerà pian piano ad aggiustare il tiro e tutto senza soffrire.

Imparare a perdonarsi. Altra regola importantissima è quella di imparare a perdonarsi. Avere dei momenti di crisi o compiere passi falsi è infatti molto comune e, sopratutto umano. Se capita di ingerire più zucchero di quanto si vuole, la regola è quindi quella di prendere un bel respiro e ripartire da capo. Nel giro di un paio di giorni si riacquisterà il ritmo e si tornerà a godere dei risultati che si era imparato ad apprezzare.

Imparare a dare uno stop agli zuccheri non significa eliminarli dalla propria vita. Ci sono infatti quelli naturali come ad esempio gli zuccheri della frutta o il miele che se consumati nelle giuste quantità sono ricchi di proprietà benefiche.

Lo stop riguarda il consumo esagerato di zuccheri artificiali e di merendine e dolci che alla lunga possono gravare sull’organismo portandolo ad appesantirsi e a soffrire di patologie come il diabete o ad altri problemi di tipo cardiovascolare.

Come sempre, quindi, raggiungere un buon equilibrio è sempre la miglior scelta da fare per vivere bene e, sopratutto, in salute.