Dieta post-natalizia: ecco cosa mangiare per rimettersi in forma

Per rimediare agli sgarri fatti durante le feste ecco la dieta post-natalizia: cosa mangiare per rimettersi in forma.

Le feste non sono ancora finite ma già dopo le abbuffate natalizie ci sentiamo abbastanza appesantite. Del resto bastano un paio di giorni di sgarri che il nostro organismo già ne risente.

Importante è però non esagerare e non proseguire sgarrando tutto il resto della settimana ma già rimettersi in riga da subito. In questo modo anche se esageriamo una volta o due a tavola potremo recuperare facilmente.

Dopo Natale e in vista di Capodanno la parola d’ordine è detox ovvero disintossicarsi. In questo modo libereremo l’organismo da scorie e tossine. E poi, non dimentichiamo che gli sgarri non sono ancora finiti. Scopriamo la dieta post-natalizia e cosa mangiare.

Ecco la dieta post-natalizia e cosa mangiare

Anche se ancora i manicaretti non sono finiti è bene occuparsi della linea anche durante le feste, perché se è vero che in alcune giornate è normale non contare le calorie, tutti gli altri giorni è bene invece stare attenti.

Festeggiare il Natale infatti non significa abbuffarsi per i restanti 15 giorni di festa, tolte dunque quelle 3 o 4 date in cui siamo certi di mangiare di più dovremo porre attenzione a quello che introduciamo il resto delle giornate.

In primo luogo non dimentichiamoci di muoverci durante le feste, l’attività fisica è infatti fondamentale per tenersi in forma. Basta anche una passeggiata di 40 minuti a passo veloce da fare con costanza per non accumulare troppi chili.

Tra le buone abitudini non dimentichiamo anche di idratarci a dovere perché fegato e reni sono affaticati. Quindi beviamo a sufficienza. Ma non solo dovremo anche assumere cibi detox ricchi di antiossidanti e che aiutano a depurare l’organismo.

Tra questi un alimento che può svolgere quest’azione è la barbabietola rossa che aiuta ad eliminare le tossine e stimola la circolazione.

Altri alimenti con effetto antinfiammatorio sono alcune spezie come curcuma, cannella, zenzero e peperoncino.

Non dimentichiamo anche di introdurre alimenti ricchi di vitamine quali A, E e C, ma anche di sali minerali come ferro, magnesio, zinco e potassio.

Frutta e verdura dovranno essere protagoniste nella dieta post-natalizia. Ad esempio le arance sono un vero concentrato di vitamina C che aiuta a rinforzare anche le difese immunitarie.

Ottimo anche il pompelmo che svolge un’azione contro il colesterolo cattivo. Ma non dimentichiamo il kiwi che oltre a contenere una discreta dose di vitamina C svolge un’azione depurativa. Qui trovi anche la ricetta per preparare una bevanda sgonfia pancia.

Tra le verdure da prediligere invece troviamo quelle appartenenti alla famiglia delle crucifere come broccoli, cavoli, verze, ricche di sali minerali e sostanze antitumorali. Ma anche i carciofi che stimolano la diuresi e abbassano il colesterolo cattivo. Per sgonfiare la pancia non dimentichiamo poi i finocchi o crudi o cotti.

Infine, cerchiamo di introdurre sostanze ricche di omega-3 come i semi oleosi tra cui i semi di lino e alcuni tipi di pesce in particolare ne sono ricchi.

Basta poco per non accumulare chili di troppo, seguire una dieta sana ed equilibrata e ricca di sostanze benefiche. In ogni caso il consiglio resta sempre quello di rivolgersi ad un nutrizionista prima di intraprendere un regime dietetico.