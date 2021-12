Trucco occhi pastello in inverno? Top, ma evitiamo questi errori!

Un trucco occhi pastello va bene anche in inverno? Assolutamente sì, a patto di capire cos’è cambiato sul nostro volto rispetto all’estate e non commettere errori.

Nel corso del 2021 i colori pastello sono diventati un must assoluto in tutti campi del make up. Li abbiamo indossati principalmente sulle unghie ma li abbiamo visti comparire anche sugli occhi delle più giovani.

Stando alle tendenze make up 2022 secondo Gucci, i colori pastello sugli occhi saranno ancora un must anche nella stagione fredda.

Nel corso dell’estate però la nostra pelle si è abbronzata e quindi ha cambiato colore. I toni caldi e intensi dell’abbronzatura si sposano infatti molto bene con i colori pastello, facendoli risaltare moltissimo.

In inverno, purtroppo, il tocco dorato del sole ha lasciato completamente il nostro viso e questi ci fa apparire più pallide e “più grigie”, quasi improvvisamente più vecchie.

È ancora il momento giusto per indossare colori pastello sugli occhi? Assolutamente sì, ma bisogna tener presente che questi colori possono farci apparire ancora più pallide.

Trucco occhi pastello in inverno: tutti gli errori da evitare per brillare come in estate

Perché i colori pastello ci fanno apparire più pallide? Il motivo sta nella differenza di brillantezza tra i colori dell’ombretto e il bianco degli occhi. Quando scegliamo per il make up occhi un colore sbagliato finiamo per togliere brillantezza allo sguardo, che apparirà spento e stanco. Come fare per evitare il problema?

Innanzitutto è bene capire quali sono i colori pastello più adatti ai nostri occhi.

Per gli occhi chiari l’ideale è scegliere colori freddi, che si abbineranno naturalmente al colore delle iridi.

Per quanto riguarda invece gli occhi marrone chiaro l’ideale è andare su colori caldi ma non troppo come il rosa e il lilla.

Sugli occhi marrone scuro invece starà bene qualsiasi tipo di colore, perché creerà un contrasto bellissimo con il nero del colore naturale degli occhi.

Un altro fattore da tenere attentamente in considerazione però è il sottotono dell’incarnato. Chi ha un incarnato freddo potrà utilizzare colori freddi senza problemi, mentre chi ha un incarnato caldo si troverà probabilmente a dover rinunciare ai colori freddi orientandosi sul rosa, sul lilla e sul fuxia.

La base trucco ideale per il trucco occhi pastello

Quando si utilizza un make up occhi molto chiaro e luminoso è assolutamente fondamentale avere una base trucco impeccabile. Questo servirà a rendere il viso uniforme compatto e luminoso. Se la base trucco dovesse essere carente, infatti, si avrà l’impressione che il resto del viso sia spento, grigio e “imperfetto” rispetto agli occhi.

Per questo motivo è consigliabile utilizzare un primer per uniformare la texture della pelle. Se si ha la pelle molto chiara, soggetta ai tipici rossori invernali, l’idea migliore è ricorrere al primer verde per correggere queste fastidiose discromie.

Un altro errore da non commettere assolutamente consiste nel coprire le occhiaie con un correttore molto chiaro.

Rendendo troppo chiara la zona sottostante all’occhio si toglierà ulteriormente profondità allo sguardo e il viso apparirà più piatto e grigio che mai. Meglio optare per un correttore pesca al fine di correggere le occhiaie e poi ricoprirlo con lo stesso fondotinta usato sul viso.

Anche il contouring dev’essere delicatissimo. Un errore imperdonabile sarebbe realizzare contrasti di luci e ombre troppo marcati sul resto dl viso mentre si truccano gli occhi in maniera troppo chiara e leggera.

L’uso del blush

Il blush è assolutamente fondamentale per dare al viso il colore e i leggeri contrasti che caratterizzano una pelle bella e in salute.

Le giovanissime potranno puntare su un blush rosato che darà al viso il classico aspetto da bambola, mentre le donne più adulte potranno optare per un blush naturale, appena più scuro rispetto al tono principale della pelle.

L’obiettivo è sempre non esagerare per evitare che le guance appaiano in forte contrasto cromatico con l’ombretto.

Ciglia e sopracciglia

Dal momento che i colori pastello appiattiscono lo sguardo, un ottimo modo per recuperare la profondità perduta è curare le ciglia. Con questo make up occhi è fondamentale usare molto mascara o ciglia finte. L’obiettivo è creare quelle ombre necessarie a dare espressività agli occhi senza appesantire il make up privandolo della sua luce.

Per quanto riguarda le sopracciglia, andranno assolutamente pettinate e delineate con molta attenzione per incorniciare lo sguardo.

Anche in questo caso, come nel caso del blush, se si utilizza la matita bisogna prestare molta attenzione a non alterare il colore naturale delle sopracciglia e a non renderle troppo spesse e troppo scure.

Facendolo, infatti, la palpebra risulterà ancora più chiara e la pelle del contorno occhi ancora più pallida!