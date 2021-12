By

Anticipazioni Beautiful americane: Thomas rischia di morire a causa di un edema cerebrale. Ecco cosa sappiamo sull’argomento

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dalle puntate in onda in America. Nelle prossime puntate Hope sarà in crisi dopo aver saputo che Thomas dovrà sottoporsi ad una rischiosa operazione al cervello.

Nelle prossime puntate americane della soap opera Beautiful si scoprirà il motivo delle tante allucinazioni di Thomas Forrester e si capirà il motivo del suo strano comportamento. Il giovane Forrester avrà infatti un edema cerebrale che andrà rimosso con un delicato intervento. La vita di Thomas sarà a rischio e Hope sarà in crisi, anche perché il ragazzo perderà i sensi proprio mentre sta discutendo animatamente con lei.

Dal momento in cui arriva in ospedale le sue condizioni saranno estremamente critiche e, dopo essere stato sottoposto a degli accertamenti, si scoprirà che il giovane Forrester avrà un edema cerebrale.

Sarà infatti questo problema al cervello, la causa del suo comportamento anomalo e non un disturbo mentale come tutti avevano pensato sino a quel momento.

Hope non lo abbandonerà neanche un minuto. Infatti la ragazza si sentirà in colpa per quanto accaduto, anche se Finn le spiegherà che il malore avuto da Thomas è stato causato dal problema al cervello che è peggiorato all’improvviso.

Il dottore inoltre, riferirà a Hope, Ridge e Steffy, che Thomas dovrà essere operato urgentemente. Un operazione delicata, che potrebbe salvargli la vita. La vita del fratello di Steffy sembrerà essere appesa ad un filo e Hope entrerà in crisi, ripercorrendo tutti i momenti passati con lui.

Comincerà dunque a vedere tutto con occhi diversi, dopo aver saputo che l’atteggiamento di Thomas è stato condizionato dall’edema cerebrale.