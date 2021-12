Make up Inverno by Gucci | Labbra e occhi coloratissimi (viva il too much!)

Il make up inverno secondo Gucci avrà il compito di rompere tutte le regole che da sempre regolano il make up. Come? Esagerando ovviamente!

Una delle regole d’oro del make up, conosciuta benissimo dalle donne di ogni tempo, è quella secondo cui è sempre necessario scegliere gli occhi o le labbra come focus di un trucco viso. Dopo aver scelto cosa truccare in modo più appariscente si dovrà truccare in maniera neutra e poco accentuata l’altro elemento del viso.

Fedele alla sua fama di creativo eccentrico e sopra le righe, Alessandro Michele ha deciso di sovvertire completamente la cosiddetta regola d’oro, inventandone una tutta sua.

Le ultime modelle immortalate per Gucci Beauty sfoggiano un make up coloratissimo sugli occhi e sulla bocca, secondo uno stile ispirato al trucco anni Settanta.

Gli anni Settanta in realtà hanno dettato moltissime delle più recenti tendenze di make up, tra cui il trionfale ritorno dell’eyeliner winged o reverse.

Leggi Anche => Reverse Eyeliner: l’originalissimo make up occhi simbolo del 2021

Oltre alla celebre linea nera, sono tornati di gran moda gli ombretti colorati con cui creare vivaci blocchi di colore sulle palpebre per un look ultra moderno. Per quanto riguarda le labbra invece il rossetto rosso, soprattutto se ultra lucido, è tornato a farla da padrone in qualsiasi momento della giornata.

Con la sua solita spregiudicatezza Gucci ha deciso di mescolare e reinterpretare tutte queste tendenze di make up creando uno stile assolutamente unico e inconfondibile, che fa del “troppo, ma con classe” la sua linea distintiva.

Ecco come si crea, come si indossa e a chi sta bene.

Come si porta il make up inverno by Gucci?

Sono davvero molte poche le donne che si sentono a proprio agio nel portare ogni giorno un make up appariscente e super colorato. Le feste di Natale però sono proprio il momento ideale per osare un po’ di più e divertirsi con le sperimentazioni.

Per realizzare questo make up si deve partire da una base trucco fresca e luminosa, da realizzare principalmente con prodotti fluidi. Evitando le polveri, infatti, si riuscirà ad assicurare alla pelle la morbidezza e l’idratazione di cui ha particolare bisogno in inverno e che invece le polveri tendono a “spegnere”.

Per quanto riguarda il contouring è meglio limitarlo al massimo. Meglio optare per leggerissimi tocchi di colore più intenso sulle gote per evitare che appaiano troppo pallide rispetto ai colori intensi del resto del make up.

Come scegliere gli ombretti colorati per l’inverno

Il make up invernale di Gucci ci mostra un abbinamento coraggioso tra colori pastello molto freddi per gli occhi e un rosso intenso e lucido per le labbra.

Sarà assolutamente fondamentale scegliere il colore giusto per truccare le palpebre. Il rischio infatti è di scegliere un colore troppo chiaro che possa far apparire lo sguardo spento e le occhiaie più evidenti.

Per chi ha gli occhi marroni l’ideale è optare per un verde pastello o un azzurro baby, cercando però di usare molto prodotto in maniera da creare un forte contrasto con il marrone dell’iride.

Naturalmente usando molto prodotto si rischierà di avere la palpebra polverosa. Per evitare il problema alla radice sarà fondamentale l’uso del primer occhi o in alternativa di una crema idratante appropriata.

Utilizzando un colore molto chiaro su tutta la palpebra si rischia però di togliere profondità allo sguardo. Per questo motivo il consiglio è di scurire appena l’angolo esterno con un colore leggermente più scuro, ma che non si discosti dal colore di base.

Una buona alternativa è sfumare la metà esterna dell’occhio con un colore completamente diverso, come un marrone adatto alla carnagione. Il consiglio è di optare per un marrone caldo (tendente all’arancio) per un carnagione dal sottotono caldo e per un marrone con tocchi di blu per un sottotono freddo.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? La nostra guida per individuarlo in pochi secondi

Per completare il trucco si può optare per una sottile linea di eyeliner nero o per delle folte ciglia finte che possano dare fascino e profondità all’espressione senza coprire troppo il colore della palpebra.

Se non ti piace l’idea di sfumare l’uno nell’altro due colori così differenti tra loro la soluzione è di lasciare una piccola zona di palpebra non truccata esattamente al centro dell’occhio. In questo modo creerai una “zona di transizione” che potrai illuminare con un pizzico di bianco o di illuminante. Avrai creato un halo make up alternativo in grado di illuminare lo sguardo senza alterare i due colori che hai scelto per truccare la palpebra.

Labbra rosse impeccabili: tutte le alternative

Le labbra proposte da Gucci sono assolutamente rosse e ultra lucide, perfettamente delineate e simmetriche.

Bisogna puntualizzare che un make up dal finish super lucido non è esattamente l’ideale per le lunghe feste in famiglia, durante le quali si chiacchiera, ci si scambiano baci e si mangia moltissimo.

Meglio allora optare per una tinta labbra rossa completa di balsamo per mantenere le labbra idratate e rendere il colore ancora più duraturo. In questo articolo ti abbiamo indicato qual è la nostra preferita!

Se preferisci invece usare il rossetto ti consigliamo di evitare sbavature utilizzando sempre una matita trasparente lungo il contorno labbra. Questo cosmetico a base cerosa ti permette di creare una barriera impermeabile intorno al rossetto, in maniera da contenerlo all’interno della linea delle labbra ed evitare spiacevoli sbavature.