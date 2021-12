Trucco Romantico per le Feste by Basic Gaia | Occhi rosa, labbra rosse

Se sei in cerca di un trucco romantico per le feste 2021, il make up proposto da Basic Gaia è assolutamente quello che fa per te.

Questa beauty influencer utilizza per lo più colori chiarissimi per gli occhi e molto intensi per le labbra. Adora le tinte pastello e sa perfettamente come abbinarle a una carnagione chiarissima per farla risaltare senza farla apparire spenta e grigia.

Quando si ha la pelle molto chiara si corre sempre il rischio di scegliere un trucco che non la valorizzi. Molte ragazze dalla carnagione diafana pensano che i colori troppo intensi siano “pericolosi”, perché le fanno apparire ancora più pallide. Per questo motivo finiscono con il privarsi di colori bellissimi, grazie ai quali potrebbero creare look davvero indimenticabili.

È il caso del rossetto rosso vinilico scelto da Gaia per questo look super romantico. Come si vede, l’influencer ha scelto di concentrare tutti gli sguardi sulla bocca optando per un colore molto pallido e luminoso per il trucco occhi.

Si tratta di una mossa rischiosa, dal momento che l’utilizzo di colori chiari per le palpebre potrebbe rendere lo sguardo un po’ spento e farci apparire particolarmente stanche prima del tempo. Per questo motivo è necessario seguire delle piccole regole d’oro per quanto riguarda la realizzazione di questo make up, trasformandosi in una bellissima e romantica Biancaneve!

Tutti i segreti per realizzare un perfetto trucco romantico per le feste

Per questo make up è necessario mettere in pratica 3 piccoli trucchi per ottimizzare la base trucco, il make up labbra e il make up ocochi.

Base trucco perfetta per pelli chiare

La pelle chiara mostra più di altre le piccole e piccolissime imperfezioni che presenta di tanto in tanto. Per esempio, durante l’inverno la pelle chiara manifesta spesso rossori e irritazioni.

Prima di realizzare la base trucco è assolutamente fondamentale correggere le discromie. Se si tratta di macchie rosse l’ideale sarà utilizzare un correttore verde in piccolissime quantità, da applicare esclusivamente sulla zona arrossata.

Se invece il rossore è diffuso su tutto il viso consigliamo l’utilizzo di un primer verde. Questo cosmetico piuttosto inusuale leviga la pelle e corregge i rossori su tutto il volto ed è molto più facile da applicare rispetto a un correttore solido.

Per quanto riguarda le occhiaie, invece, sarà importantissimo coprirle a perfezione con un correttore pesca e solo successivamente con il fondotinta, in maniera da minimizzare i cerchi scuri. Invece di utilizzare l’illuminante, per dare luce all’angolo interno è meglio utilizzare un tocco in più di ombretto. In questo modo si eviterà il rischio di utilizzare un illuminante troppo chiaro che “spegne” lo sguardo.

Dal momento che in inverno la pelle risulta molto secca e poco idratata rispetto alla stagione calda, il prodotto perfetto per una base trucco invernale è il fondotinta fluido piuttosto che quello minerale.

Per massimizzare l’idratazione, prima del primer si dovrà applicare una crema molto idratante su tutto il viso e attendere che si asciughi perfettamente prima di applicare i cosmetici.

Per quanto riguarda il contouring, molto meglio optare per un contouring leggerissimo, da realizzare con un rossetto cremoso da sfumare con il pennello. I rossetti hanno moltissime sfumature rispetto ai fondotinta, quindi sarà molto più semplice realizzare un chiaroscuro leggerissimo e naturale senza il rischio di utilizzare prodotti dal colore troppo distante l’uno dall’altro.

Trucco Occhi

Il trucco occhi per questo make up è stato realizzato con un ombretto metallizzato rosa chiarissimo. L’ombretto di base è stato steso su tutta la palpebra, scurita negli angoli esterni da leggerissimi tocchi di ombretto matte marrone.

Il trucco occhi con ombretto metallizzato è perfetto per la pelle giovane. In giovane età infatti la palpebra è omogenea, elastica, soda e senza grinze. L’ombretto metallizzato rifletterà la luce facendo apparire gli occhi più grandi e lo sguardo più luminoso.

Se però si ha qualche anno in più e la palpebra comincia a presentare qualche grinza o qualche pieghetta è strettamente necessario utilizzare il primer sulla palpebra e sul contorno occhi. Così facendo si riuscirà a minimizzare le piccole pieghe ma anche le piccole rughe di espressione, che sarebbero messe molto in evidenza da un make up super brillante.

Per quanto riguarda le ciglia: meglio lasciar perdere l’eyeliner e optare per molto mascara o ciglia finte. In questo modo si eviterà di spegnere la brillantezza del make up rosa metallizzato con una pesante linea nera.

Trucco Labbra

Come abbiamo già accennato, le labbra rosse sono le protagoniste assolute di questo trucco romantico per le feste. Per questo motivo bisogna truccare a perfezione al fine di evitare sbavature e asimmetrie.

Il rossetto ideale per questo make up è un rossetto vinilico, protagonista assoluto della scorsa stagione.

Questo tipo di rossetto sta benissimo a chi ha labbra naturalmente carnose ma è ottimo anche per far apparire più grandi le labbra sottili.

Il segreto per una perfetta applicazione consiste nel disegnare una linea sul contorno labbra che possa fungere da guida per l’applicazione del rossetto. Disegnare una forma perfettamente simmetrica è fondamentale perché qualsiasi piccolo errore risulterebbe estremamente visibile.

Per evitare che il rossetto sbavi macchiando il viso può essere molto utile creare un argine con una matita trasparente a base di cera. In questo modo il rossetto sarà “costretto” a rimanere all’interno dei margini che noi stesse abbiamo fissato.

Infine, il consiglio da vere professioniste del make up: dopo aver realizzato il trucco labbra si potrà utilizzare un pennellino piatto e molto sottile per realizzare un contorno chiaro lungo il labbro superiore e inferiore. In questo modo le labbra verranno messe ulteriormente in risalto e l’applicazione del rossetto sembrerà ancora più precisa. Per realizzare questo contorno sarà perfetto un fondotinta fluido leggermente più chiaro di quello utilizzato per la base.