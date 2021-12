The Ferragnez, Chiara Ferragni spodestata: sua sorella conquista tutti!

La serie The Ferragnez ha conquistato il pubblico della rete, ma la nota influencer è stata spodestata da sua sorella!

The Ferregnez è senza alcun dubbio la serie del momento che sta spopolando su Amazon Prime. Come suggerisce il titolo dello show, al centro del progetto ci sono Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno scelto di dare vita al loro primo reality show, mostrando come sono le loro giornate al di fuori dei filtri di Instagram.

Il risultato è stato a dir poco sorprendente e nel giro di pochi giorni dalla sua uscita si è rivelato essere uno dei prodotti più visionati della piattaforma. Molto probabilmente il motivo di tale successo è da riscontrare nel legame che si stabilisce tra i loro fedeli sostenitori e la coppia, in quanto hanno avuto modo di poterli conoscere sotto un’ottica totalmente diversa e di poter familiarizzare anche con gli altri membri della famiglia.

Per questo motivo, presi dalla curiosità, ci siamo chiesti se i due fossero ancora la coppia preferita dal pubblico della rete oppure se i membri della famiglia avessero loro soffiato il posto e, contro ogni previsione, sembrerebbe essere andata proprio così.

Chiara Ferragni spodestata: sua sorella conquista tutti con The Ferragnez!

Come avrete avuto modo di poter dedurre, abbiamo lanciato un sondaggio online chiedendo agli utenti della rete che si seguono sui nostri profili social di esprimere la loro preferenza in merito alle tre coppie comparse all’interno della serie Amazon The Ferragnez e i risultati non si sono di certo fatti attendere.

Prima di rivelarvi le preferenze del pubblico però vanno fatte alcune dovute precisazioni. La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo influenzarne il giudizio in merito ai personaggio in questione. Le varie posizioni della classifica, inoltre, sono state stilate in base ad una media dei voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate le relative percentuali. Chiarito ciò, scopriamo subito le preferenze del web.

All’ultimo posto della classifica troviamo la coppia formata da Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. I due, molto riservati, non sono riusciti a conquistarsi la vetta di questa classifica, ma siamo sicuri che nel cuore del pubblico c’è sicuramente uno spazio tutto riservato a loro.

Medaglia d’argento, invece, contro ogni possibile previsione, per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più amata della rete non è arrivata al primo posto. In quanto il podio finale gli è stato soffiato da Valentina Ferragni e Luca Vezil. I due hanno catturato l’interesse del pubblico del web che ha scelto di premiarli in questo modo.

Valentina Ferragni e Luca Vezil

Chiara Ferragni e Fedez

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti