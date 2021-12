Menù di Natale 2021, sfruttiamo le patate alla loro massima potenza

Le patate e il Natale spesso viaggiano a braccetto, ma questa volta pensiamo a tre a un intero menù provatele e vedrete

Le patate sono spesso protagoniste sulla nostra tavola anche per il pranzo di Natale, ma non riusciamo mai a sfruttarle come in realtà dovremmo. La soluzione più logica e più gettonata è quella di pelarle e cucinarle in forno come contorno all’arrosto oppure al pesce e da lì non si scappa.

Ma se vi dicessimo che potete preparare almeno tre piatti diversi usando le patate in un modo decisamente diverso servendole a tavola per un pranzo diverso? Leggete e forse troverete delle idee nuove e stimolanti.

Menu di Natale patate protagoniste

Chips di patatine croccanti fatte in casa

Quando tutti sono alla ricerca di piatti raffinati e complicati, voi stupiteli con la più semplice delle ricette. Semplice ma anche geniale perché le chips di patatine croccanti fatte in casa sono il miglior antipasto in assoluto. Oppure potete sfruttarle per accompagnare gli ospiti a tavola. Servendole con l’aperitivo, come se fosse il benvenuto in un grande ristorante

Una preparazione per la quale potete anche farvi aiutare dai vostri bambini, con qualche piccolo trucco che vi spiega lo chef Stefano Barbato. Il risultato finale? Tutto da assaggiare.

Gnocchi di patate e farina di castagne con i funghi

L’antipasto è stato un bel gioco ma adesso no scherziamo più. Anche a Natale serve un primo piatto di sostanza e bello da vedere. Come gli gnocchi di patate e farina di castagne con i funghi, una ricetta che fa subito convivialità. Scegliete delle patate stagionate e dei funghi freschi, oppure che avete congelato o seccato voi. Non c’è nulla di complicato ma il risultato finale sarà da applausi a scena aperta.

Bucce di patata, con un trucco le trasformiamo in un secondo invitante

Quando cuciniamo le patate, la buccia è la prima cosa che scartiamo. Prima della cottura, oppure appena dopo, quando sono bollite, perché non serve. Ma è un errore, fidatevi. Perché dalle bucce della patate possono nascere ricette creative fantastiche, come questo secondo piatto: coppette di patate ripiene di zucca, ricotta e parmigiano. Un’idea semplicemente fantastica.

buon appetito