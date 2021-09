By

Se è vero che in cucina non si butta via niente, con qualche piccolo trucco le bucce di patata possono diventare un secondo piatto sfizioso

Forse non lo sapete, ma le bucce delle patate come succede in genere anche con tutta la frutta sono decisamente più nutriente delle patate stesse. Contengono molto più calcio, molte più fibre e comunque hanno una buona dose di vitamine (soprattutto B e C) e molti altri minerali.

Tutto questo a cosa ci porta? Semplice, a dire che quando cuciniamo le patate, è sempre meglio non scartare la buccia. Anzi, in certi casi le bucce di patata possono trasformarsi in una ricetta originale e buonissima.

Bucce di patata, prepariamo le coppette ripiene di zucca

Con qualche piccolo trucco possiamo riutilizzare le bucce di patata in cucina per preparare ricette originali e sfiziose. Come le coppette di patate ripiene di zucca, un secondo piatto oppure antipasto veramente veloce.

Ingredienti:

6 patate novelle medie

500 g zucca

250 g di ricotta

30 g parmigiano

erba cipollina q.b.

olio extravergine di oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Lavate bene le patate e tagliatele a metà nel senso orizzontale lasciando le bucce. Saranno la base delle vostre coppette. Poi preriscaldate il forno a 180°.

Con un filo di di olio ungete entrambi i lati delle coppette e piazzatele capovolte sulla base di una teglia già ricoperta da carta forno. Poi pelate la zucca e tagliatela a cubetti. Piazzateli vicino alle patate ungendo anche queste con un filo di olio.

Quando il forno ha preso calore, infilate la teglia con le verdure e cuocetele per circa 10 minuti. A quel punto tirare fuori un attimo la teglia, girate le patate e andate avanti con la cottura per altri 10 minuti.

Passati 20 minuti, tirate fuori patate e zucca dal forno. Poi con l’aiuto di un cucchiaio e facendo con delicatezza svuotate le patate facendo molta attenzione a non rompere le bucce, perché saranno il vostro contenitore.

Con una forchetta schiacciate le patate e la polpa della zucca in una ciotola, quindi condite con sale e pepe, aggiungete il formaggio grattugiato e l’erba cipollina tritata finemente. A quel punto farcite le bucce con questo composto e rimettetele in forno per altri 5 minuti sempre a 180°.

Tirate fuori e servite le vostre coppette ancora calde, ma saranno buone anche tiepide.