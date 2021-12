Menù Natale 2021 | Un indimenticabile arrosto di prosciutto al forno

Se anche voi siete convinte che il pranzo di Natale non può essere lo stesso senza arrosto, per una volta provate questo ottimo arrosto di prosciutto al forno

Il solito arrosto a Natale? Sì, ma non il solito, perché questa volta per preparare un piatto nuovo possiamo puntare sull‘arrosto di prosciutto. Una carne morbida ma dal sapore deciso, che piacerà anche ai bambini.

Tutto quello che dovete fare è farvi servire un buon pezzo di prosciutto da fare arrosto e poi ‘steccarlo’ nel modo corretto.

In fondo è semplice: prendete un coltellino dalla lama affilata, fate alcune incisioni nella carne e lì infilate quello che serve per aromatizzarla spingendo bene con le dita. Il risultato? Da applausi.

Arrosto di prosciutto al forno, servitelo così

L’arrosto di prosciutto al forno è un secondo piatto importante e quindi non c’è bisogno di contorni troppo pesanti. Un purè di patate, degli spinaci saltati in padella oppure dei pisellini vanno benissimo.

Ingredienti:

900 g di prosciutto di maiale

4 spicchi di aglio

25 cl di vino bianco secco

4 rametti di rosmarino fresco

2 rametti di timo fresco

2 rametti di maggiorana

8 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Per prima cosa pulite il vostro arrosto, eliminando i tendini e il grasso in eccesso. Poi dovete solo legarla bene con dello spago da cucina in modo da non farlo aprire in cottura e aromatizzarlo ‘steccandolo’ con due spicchi di aglio, metà del rosmarino, un pizzico di sale e qualche macinata di pepe fresco.

A parte, in una ciotola ampia, versate il vino aggiungendo il timo e la maggiorana oltre agli altri due spicchi di aglio schiacciati. Mescolate con un cucchiaio e poi appoggiate l’arrosto di prosciutto in questa marinata, girandolo un paio di volte perché sia inumidito in tutte le sue parti.

Spostate la ciotola in frigo con tutto il suo contenuto lasciandola per almeno 10 ore, ricordandovi ogni tanto di girare la carne. Poi però tiratela fuori almeno un’ora prima di metterla in cottura.

Poco prima di cuocere il vostro arrosto di prosciutto tritate finemente gli aghi degli altri due rametti di rosmarino insieme ad un pizzico di sale. Poi scolate la carne sollevandola dalla marinata e massaggiatela con il mix di rosmarino e sale.

Condite la carne con l’olio, appoggiate il vostro arrosto in una teglia da forno e infilate tutto dentro il forno preriscaldato a 180°. Nella prima fase, giratela almeno 2 o 3 volte con le pinze, per non rovinarla, in modo che cominci a cuocere bene da tutte le parti.

Quindi versate la marinata nella teglia, stando attente al vapore e al calore che si svilupperà quando fate questa azione. Andate avanti a cuocere per un’ora, aprendo ogni tanto il forno per bagnare l’arrosto con il suo sughetto in modo che rimanga morbido.

Se poi vi sembra troppo asciutto, allungatelo con un mestolo o due di acqua o brodo di carne.

Il risultato finale deve essere quello di una carne cotta bene anche al centro (se avete il termometro per carni, infilandolo dovrà raggiungere almeno gli 82-83°). Spegnete il forno, togliete lo spago e poi lasciate l’arrosto di prosciutto, avvolto dalla carta forno e ben sigillato, a riposo per circa 15 minuti. Infine portate in tavola già affettato, con il sughetto sopra.