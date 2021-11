Tendenze Labbra 2022 | Il rossetto arancione di Gucci si indossa così!

Le tendenze labbra 2022 cominciano già a delinearsi sulle passerelle dell’alta moda internazionale: il rossetto arancione di Gucci sarà sicuramente tra i protagonisti del prossimo anno.

In realtà il make up arancio ha conosciuto un momento di vera gloria durante la scorsa estate, quando abbiamo indossato questo colore allegro e pieno di energia per creare total look indimenticabili. Questo colore tipicamente estivo sarà convincente anche nei make up invernali? Secondo Alessandro Michele assolutamente sì.

Tra le caratteristiche più positive di un rossetto arancione c’è sicuramente la sua capacità di dare colore alle labbra senza risultare troppo impegnativo. Per questo motivo può essere indossato sia di giorno sia di sera senza risultare mai fuori posto o poco accattivamente.

Naturalmente tutto dipende da come lo si indossa ma anche da quali colori si abbinano a questo trucco labbra per il make up degli occhi.

Prima di capire come si indossa il rossetto arancione secondo Gucci nell’inverno 2021 – 2022, poniamoci una domanda fondamentale: a chi sta bene il rossetto arancione?

Alcune tonalità di rossetto possono essere utilizzate con ottimi risultati da persone con colori della pelle estremamente differenti tra loro. Questo purtroppo non avviene con il rossetto arancione, che si armonizza bene solo con le pelli dal sottotono caldo o neutro.

La pelle dal sottotono caldo possiede sfumature dorate o aranciate e, per questo, sviluppa un’abbronzatura dorata quando esposta al sole. Al contrario, la pelle dal sottotono freddo lascia intravedere in trasparenza sfumature rosate e addirittura violacee, queste ultime soprattutto in corrispondenza delle ombre del viso come le occhiaie.

Le donne dal sottotono neutro invece sono le più fortunate in assoluto, poiché non hanno un sottotono ben definito e il colore della loro pelle si armonizza sufficientemente bene con ogni tipo di make up.

Tendenze Labbra 2022: il rossetto arancione secondo Gucci

Sulla pagina instagram dedicata ai prodotti di bellezza della maison Gucci si possono trovare diverse fotografie che mostrano modelle dalle labbra arancioni e la pelle diafana.

Il rossetto utilizzato sulle modelle Gucci si chiama Queen Christina e presenta un finish opaco in grado di sottolineare le labbra in maniera precisa e molto definita.

Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale Gucci al prezzo di 40 Euro a stick.

Anche se la maison Gucci preferisce optare per un trucco total nude, al fine di mettere in risalto l’intenso colore delle labbra, non è strettamente necessario “spogliare” del tutto il viso da ogni altra traccia cromatica.

Il motivo per cui questo colore potrà sicuramente trasformarsi in una delle tendenza labbra più forti del 2022 è che si combina benissimo con le tendenze più attuali del trucco occhi e della base trucco.

Il marrone caldo, cioè caratterizzato da piccole quantità di rosso o di arancio al proprio interno, si abbina benissimo al rossetto arancione ed è stato recentemente utilizzato da molte influencer per realizzare make up occhi semplici da realizzare e perfetti da indossare ogni giorno.

Anche il cat eye con la matita marrone di cui Adriana Spink si è detta assolutamente innamorata è perfetto da abbinare al rossetto arancio. Si tratta del trucco perfetto per chi adora una linea ben definita sulla palpebra superiore ma non si sente molto a proprio agio con il classico eye liner nero e preferisce puntare su un colore meno saturo e a contrasto più basso.

D’altra parte c’è chi invece proprio non riuscirebbe a rinunciare a una linea di eyeliner nero ben definita ma soprattutto con una bella ala che si solleva dall’angolo esterno dell’occhio.

Si parla in questo caso di winged eyeliner: un make up semplicissimo ma allo stesso tempo super classico ed elegante. Si tratta di un look perfetto per chi vuole ricreare un trucco molto simile a quello proposto dalla maison Gucci ma non intende rinunciare a un po’ di colore sugli occhi. Ecco che effetto fa su una pelle molto chiara.

Cha base trucco realizzare con il rossetto arancione?

Sempre prendendo come riferimento i look creati dalla maison Gucci, il must assoluto per far risaltare il rossetto arancione è realizzare una base trucco luminosa e naturale, che renda la pelle compatta e luminosa.

Il consiglio è di utilizzare il primer viso sulle gote, in maniera da minimizzare i segni dei pori e poter quindi applicare un buon illuminante che di al viso colore e struttura.

Per quanto riguarda il blush, il consiglio è di optare per un blush aranciato e molto leggero, in maniera da creare continuità con il trucco labbra. Se il blush arancione non è nella nostra palette abituale una buona soluzione sarà picchiettare il rossetto sulle gote e stendere il prodotto con una beauty blender oppure con il polpastrelli delle dita.

Un’alternativa sono invece i blush beige o marroni, ma sempre e solo a patto che contengano piccole quantità di pigmento arancione o giallo.

E se il rossetto arancio ti ha conquistato ma il prodotto della maison Gucci è stroppo costoso? Ecco l’alternativa migliore a un prezzo più abbordabile!