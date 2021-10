Lo smokey eyes allungato di Chiara Nasti: perfetto con gli occhi castani

Lo smokey eyes allungato è il trucco preferito di Chiara Nasti: vediamo come si realizza ma soprattutto a chi sta bene.

Per gli occhi castani lo smokey eyes ideale è quello che riprende il colore degli occhi, schiarendolo o scurendolo con una sfumatura che sia il più possibile graduale e studiata sulla forma del viso.

Gli occhi castani di Chiara Nasti, insieme alla forma dei suoi zigomi evidenti e facili da delineare sono la base ideale su cui costruire uno smokey eyes allungato che si “spinge” verso la tempia in maniera estremamente definita.

La particolarità di questo trucco consiste infatti nella forma estremamente precisa della sfumatura, che non viene realizzata in maniera “nebulosa e soft” come accade per la maggior parte dei make up di questo tipo.

Al contrario, il trucco di Chiara Nasti è estremamente definito sul lato esterno dell’occhio e costruisce un triangolo che ha determinate particolarità.

Ecco come realizzare questo trucco passo dopo passo per un risultato assolutamente perfetto.

Lo smokey eyes allungato come Chiara Nasti step by step

Quando si pensa a uno smokey eyes ben eseguito nella maggior parte dei casi si intende uno smokey eyes molto ben sfumato, in grado di “espandersi” gradualmente verso la parte esterna dell’occhio e verso il sopracciglio corrispondente.

Il trucco di Chiara Nasti risulta particolarmente innovativo proprio perché rivoluziona in parte le caratteristiche di base dello smokey eyes.

Prima di capire come applicare il colore però parliamo della scelta della nuance per realizzare questo smokey eyes per occhi marroni.

Come si sa per illuminare o rendere particolarmente profondo lo sguardo è essenziale gestire correttamente l’applicazione di colori chiari e scuri, ma è ancora più importante scegliere correttamente le nuance da mescolare.

Il segreto consiste principalmente nello scegliere i colori del make up sulla base di quello degli occhi e del sottotono dell’incarnato.

Per fare un esempio concreto, chi ha gli occhi castani con pagliuzze dorate e un sottotono caldo dovrebbe necessariamente optare per marroni caldi, che sfumino cioè verso le nuance dell’arancio e del rame. Chi al contrario ha un sottotono freddo e occhi castani molto scuri dovrebbe optare per marroni freddi, talmente scuri da tendere al viola per definire la zona delle “ombre” dell’occhio.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? La nostra guida per individuarlo in pochi secondi

Dal momento che questo è un trucco molto orizzontale il consiglio è di optare per una base nude e opaca, cioè un ombretto preferibilmente in polvere che sia il più simile possibile al colore della pelle.

Per rendere la palpebra più omogenea a livello cromatico si potrà utilizzare un correttore colorato per coprire eventuali discromie: il correttore perfetto in questo caso è quello color pesca, in grado di annullare il verde e il blu dei capillari visibili sulle palpebre molto chiare, nonché efficace per far sparire anche le occhiaie più scure.

Arriviamo a questo punto alla tecnica perfetta per realizzare lo smokey eyes allungato come Chiara Nasti.

La caratteristica più evidente di questo trucco consiste nella precisione e nella pulizia delle linee, soprattutto per quella inferiore. Per ottenere una linea così precisa basterà applicare un pezzetto di scotch carta sulla pelle: non c’è bisogno che aderisca del tutto, quindi non è necessario applicarlo con troppa pressione.

Per posizionarlo correttamente basterà orientare lo scotch partendo dall’angolo esterno dell’occhio e puntando verso la tempia e non verso l’angolo del sopracciglio, in maniera da non angolare eccessivamente la linea.

A questo punto si dovrà applicare il marrone scuro seguendo la forma delineata con lo scotch utilizzando con un pennello morbido e non troppo piccolo.

Bisognerà tenersi vicine allo scotch per evitare di “allargare” eccessivamente la macchia di colore e procedere con movimento orizzontali, non circolari.

Terminata l’applicazione si potrebbe aver bisogno di rendere la linea superiore della sfumatura più pulita. Per farlo basterà immergere un cotton fioc nell’acqua micellare e tracciare una linea retta, che vada a unirsi con la linea sottostante formando un triangolo la cui base corrisponda alla metà dell’occhio.

Il tocco finale sarà dato dall’applicazione di pochissimo fondotinta laddove è stato rimosso dal cotton fioc e dall’uso di una moderata quantità di illuminante sotto il sopracciglio, per definire il punto luce e illuminare lo sguardo.

L’importanza del contouring

Il segreto per la perfetta riuscita di uno smokey eyes allungato come quello di Chiara Nasti consiste però nella realizzazione di un perfetto contouring dello zigomo, che dev’essere realizzato tenendo presente l’angolazione dello smokey eyes.

Solo se la sfumatura del blush sarà perfettamente simmetrica a quella dello smokey eyes il make up di Chiara Nasti darà il risultato sperato!

Anche in questo caso il consiglio è di utilizzare il trucco dello scotch. Mentre il pezzo di scotch utilizzato per delineare il make up occhi è ancora al suo posto, si dovrà applicare quello necessario a definire la sfumatura del blush utilizzando lo scotch accanto all’occhio come guida.

Il modo migliore per ottenere una sfumatura precisa sarà applicare il prodotto lungo la linea di scotch, rimuovere il nastro adesivo e procedere a sfumare con un pennello morbido e con movimenti orizzontali dall’orecchio alla guancia.

Per realizzare un contouring adatto a questo make up è molto meglio optare per una sapiente e leggera applicazione di blush piuttosto che per un fondotinta più scuro o per l’utilizzo di una terra. Il motivo è che con una sfumatura troppo netta, realizzata con un prodotto troppo pigmentato, il viso sembrerà troppo scavato e, anche se gli zigomi sicuramente verranno messi in risalto, il risultato potrebbe essere sgradevole.