Elodie, che trasformazione! I mille volti della cantante incantano il web

Elodie è la donna dei mille volti, ma quali dei suoi tanti look proposti è il preferito del web? La reazione del pubblico non lascia dubbi.

Elodie fin dai suoi esordi ad Amici di Maria De Filippi ha sempre giocato con il suo look. Tant’è che durante il corso di questi anni ne ha proposti davvero tanti e davvero molto originali. Per questo motivo, osservando le proposte di stile che ha scelto nella sua carriera, ci siamo chiesti quale fosse quello preferito dal pubblico.

Quale, di quelli proposti, avesse ottenuto un maggiore riscontro nei suoi fedeli sostenitori. Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un sondaggio sui nostri account social, chiedendo agli utenti della rete quale dei look proposti dalla cantante fosse il loro preferito e la loro reazione non si è di certo fatta attendere: ecco qual è il migliore look di Elodie secondo il pubblico della rete.

I mille volti di Elodie: i look proposti dagli esordi ad oggi

Prima di rivelare la classifica completa, ci teniamo a fare alcune dovute precisazioni. La prima è che questa classifica è stata stilata con l’unico scopo di intrattenere gli utenti della rete e non vuole in alcun modo denigrare la cantante in questione o discutere delle sue scelte stili, tutt’altro.

Le varie posizioni sono state stilate attraverso una media di voti ricevuti, sia in negativo che positivo, ed in fondo a questo articolo trovate tutti i relativi dati. Specificato questo, ecco qual è il migliore look proposto dall’artista durante il corso di questi anni.

All’ultimo posto delle preferenze dei vari look proposti, c’è quello di Elodie ad Amici. I capelli cortissimi e tinti di rosa, nonostante l’abbiano aiutata ad essere molto riconoscibile nella scuola più famosa d’Italia, purtroppo non hanno fatto breccia nel cuore degli utenti della rete. Poco prima, invece, troviamo il recentissimo look proposto nel video clip di Vertigine, il suo ultimo singolo, che la vede sfoggiare lunghi capelli neri e mossi.

Al terzo posto, invece, c’è un look che sembra essere una via di mezzo tra i due ultimi in classifica, quella che la vede sfoggiare dei capelli castani lunghi fino alle spalle. Look che sembra quasi strizzare l’occhio a quello proposto da Victoria Beckham nelle Spice Girls. Al secondo posto, invece, troviamo i capelli cortissimi e biondi sfoggiati durante il suo ritorno, in veste di concorrente, al Festival di Sanremo, quando propose il brano Andromeda.

Al primo posto, invece, il pubblico non ha dubbi e ha posizionato quello proposto all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha sfoggiato una lunga chioma raccolta in una coda alta.