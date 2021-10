Elodie, l’incredibile trasformazione: dal provino a X Factor al grande successo

By

Elodie è una delle cantanti che durante il corso di questi anni ha giocato di più con il suo look: ma ricordi com’era ad Amici e X Factor?

Elodie è senza dubbio una delle cantanti più apprezzate e talentuose nel nostro paese, ma al tempo stesso anche l’unica che fin dagli esordi della sua carriera ha molto giocato con il suo look. Proponendo sempre stili e acconciature diverse.

La cantante ha trovato il successo partecipando ad Amici di Maria De Filippi, dove nonostante non sia riuscita a vincere quell’edizione è riuscita a scalare durante il corso di questi anni le posizioni delle classifiche dei brani e album più venduti. Tant’è che i suoi pezzi sono tutte delle vere e proprie hit, ma sapevate che prima di approdare nella scuola più famosa d’Italia, la cantante aveva provato a partecipare ad X Factor?

Purtroppo però non riuscì a superare i provini, ma poco importa perché qualche tempo dopo è riuscita ugualmente ad emergere, ma ricordate il look che aveva sfoggiato per quell’occasione? Ecco com’è cambiata Elodie durante il corso di questi anni.

Elodie: com’è cambiata durante il corso di questi anni

Ad X Factor, come potete notare in fondo a questo articolo dove vi abbiamo proposto uno scatto tratto da quel periodo, la cantante aveva adoperato uno stile decisamente più semplice rispetto a quello sfoggiato oggi. I suoi capelli erano lunghissimi ricci e chi lo avrebbe mai detto che qualche tempo dopo, durante il suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi, avrebbe completamente stravolto il suo look.

La cantate, infatti, è entrata nella scuola più famosa d’Italia sfoggiando un taglio cortissimo, dicendo addio ai suoi capelli lunghi ricci, per tingerli di rosa. Scelta che fu più che mai azzeccata, visto che le permise di distinguersi non solo grazie alla sua bella voce ma anche al suo aspetto. Durante il corso di questi anni, però, non si è di certo adagiata sugli allori.

Dopo l’esperienza ad Amici e il primo Festival di Sanremo, Elodie sceglie di cambiare look. I suoi capelli sono sempre corti, ma cambia il colore, che abbraccia un biondo più naturale, sfoggiando anche una folta frangia ma questo è soltanto l’inizio.

Dopo questa scelta, opta per dei capelli lunghissimi neri, decorati da tante treccine, che ricordano quasi la pettinatura aveva sfoggiato durante le selezioni ad X Factor, per poi proporre un caschetto nero. Oggi ha deciso di rivoluzionare il suo aspetto ancora una volta e nel videoclip del suo ultimo brano, Vertigine, sfoggia dei capelli lunghi e ricci.

Durante il corso di questi anni tanti sono gli stili e i look proposti della cantante, ma la sua essenza è rimasta sempre fedele a se stessa.