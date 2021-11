La dieta di Alessia Marcuzzi: ecco come si tiene in forma la conduttrice

By

Alessia Marcuzzi ha da poco compiuto 49 anni ma vanta un fisico eccezionale: ecco la dieta della bella conduttrice.

Ha compiuto da poco 49 anni ma ne dimostra almeno 20 in meno: stiamo parlando di Alessia Marcuzzi la conduttrice romana che si è presa una pausa dalla televisione sfoggia un fisico strepitoso.

Al momento possiamo infatti ammirarla sui social e solo nella sua pagina Instagram conta oltre 5 milioni di follower. In questo periodo un po’ più defilata dai riflettori la conduttrice è anche un’imprenditrice, infatti oltre alla linea di borse e accessori in pelle realizzati a mano, interamente made in Italy, la Marks&Angels fondata nel 2012, poco più di un anno fa ha realizzato anche Luce Beauty, una linea di prodotti naturali che ha avuto un successo immediato.

E allora sono in tanti a chiedersi come faccia Alessia Marcuzzi, figura dalla personalità poliedrica, a mantenersi così bella e in forma. Scopriamo i segreti della sua dieta e quale sport pratica.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Anna Tatangelo: ecco come fa la cantante ad essere così in forma

Ecco come si mantiene in forma e quale dieta segue Alessia Marcuzzi

Un corpo statuario è quello di Alessia Marcuzzi. Alta e slanciata la conduttrice romana nonostante abbia spento di recente, l’11 novembre per l’esattezza, 49 candeline vanta ancora una forma fisica eccezionale.

E sono in tanti a chiedersi come faccia Alessia Marcuzzi ad avere questa silouhette strepitosa. Merito sicuramente è dei suoi geni e dei consigli dispensati dalla nonna Mela. Non solo, secondo quanto ha raccontato quest’estate alla Gazzetta dello Sport, la Marcuzzi che è anche attrice ed ex modella, segue uno stile di vita sano.

La conduttrice pratica poi diverse attività sportive tra cui pilates e yoga ma anche passeggiate, e poi piscina, nuoto, gite in bicicletta. Insomma è una vera sportiva. Inoltre, qualche tempo fa avevamo anche svelato uno dei suoi workout.

Al mattino la conduttrice beve un bicchiere d’acqua calda con limone e zenzero. Per quanto riguarda la dieta la Marcuzzi predilige una cucina leggera. Mangia la pasta, a volte anche la sera, ed è lei stessa a cucinarla sia con i pomodori che con le zucchine che sono entrambe le sue specialità.

Per secondo preferisce piatti leggeri e nutrienti e poi consuma tante verdure e beve molta acqua. Inoltre, soffrendo di gastrite fa spesso degli spuntini mangiando frutta secca. Ogni tanto si concede un bicchiere di vino per fare un brindisi.

Inoltre, avendo una figlia che si avvia verso l’età dell’adolescenza, Mia, (l’altro è ormai ventenne, nato dalla relazione con Simone Inzaghi) vuole comunicare ai suoi follower, specie alle ragazze giovani, che si può essere in forma mangiando di tutto ma facendolo bene e senza esagerare con le porzioni.

LEGGI ANCHE –> Federica Nargi pronta alle nozze: rivelata la sua dieta e come si tiene in forma

E allora non resta che prendere spunto dalla bella Alessia Marcuzzi per avere un fisico da urlo come il suo. Inoltre, ricordiamo che prima di intraprendere qualsiasi dieta o regime alimentare ipocalorico è sempre bene rivolgersi ad un nutrizionista.